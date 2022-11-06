Так планируют обеспечить сохранение поддержки Украины со стороны стран, где боятся затягивания войны.

Администрация президента США Джо Байдена приватно просит украинские власти показать открытость к переговорам с Российской Федерацией.

Как пишет Washington Post со ссылкой на собственные источники, так планируют обеспечить сохранение поддержки Украины со стороны государств, которые сталкиваются "с опасениями избирателей относительно растяжения войны в Украине на годы".

"Администрация Байдена приватно призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранен от власти", — сообщает издание.

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Переговоры с Россией: позиция Украины

Российские заявления о готовности к переговорам с Киевом или Вашингтоном о завершении войны – только заявления. Как заявили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга в Киеве, заключение мира между РФ и Украиной должно быть справедливым.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина сейчас не рассматривает переговоры с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что на самом деле Россия не заинтересована в переговорах, поскольку все еще стремится оккупировать Украину.

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