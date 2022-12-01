Сейчас же страна-оккупант хочет "понять, кто что предложит".

Одиозный министр иностранных дел России Сергей Лавров первый раз назвал войну в Украине "войной", пренебрегши пропагандистским термином "специальная военная операция".

Во время пресс-конференции 1 декабря, видео которой выложила в Telegram российская пропагандистка Ольга Скабеева, Лавров заявил, что Россия "пошла войной на Украину", но все это "не просто так" случилось.

"С Украиной... мы же не просто вот так встали, (поскольку - УНИАН) нам не понравился Зеленский, потому что он перестал играть в КВН и перестал свой театр содержать, "Квартал 95", и пошли мы войной на Украину. Это же не просто так все, мы же предупреждали долгие, долгие, долгие годы", - заявил глава российского МИД.

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Инициативы, уступки и посредничество в вопросе мирных переговоров Лавров отказался комментировать, заявив, что Россия "хочет понять, кто что хочет предложить".

Война с Россией: главные новости

24 февраля Россия полномасштабно вторглась в Украину без объявления войны. Роспропаганда назвала это "специальной военной операцией". Термин "война" в РФ запрещено использовать.

Украина на законодательном уровне отказалась идти на переговоры с Путиным, хотя Россия просила о переговорах.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк решительно заявил, что Киев будет договариваться с Кремлем только на своих условиях. Одним из таких условий Подоляк назвал полный вывод российских войск с территории Украины.

Также были слухи о том, что якобы Белый дом просит Украину быть открытой к переговорному процессу со страной-террористом.

Сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров возразил факт, что Кремль просил переговоров с Киевом. В то же время он отметил, что Россия "готова слушать" другую сторону.

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