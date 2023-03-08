Представители электростанции пытались скрыть инцидент.

Вертолет из кортежа заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева крайне неудачно приземлился на территории Белоярской АЭС. Летательный аппарат во время посадки зацепил дорожный знак.

По информации российского издания E1.RU, у Ми-8 в результате аварии оторвало рулевой винт. Отмечается, что инцидент произошел 2 марта, когда Медведев посетил с рабочим визитом АЭС.

При этом на Белоярской атомной электростанции отрицали, что это был вертолет Медведева.

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"Почему вы решили, что это вертолет Медведева? Это кто вам сказал? На нем был не он. Я без понятия, кто на нем приземлялся. Все вопросы по этому поводу адресуйте военным", - заявил руководитель управления информации и общественных связей АЭС Андрей Яшин.

Сообщается, в аэропорт Медведева отвезли на авто, из-за чего перекрывали трассы, что привело к пробкам. По словам свидетелей, поврежденный вертолет остался стоять перед четвертым энергоблоком.

Заявления Медведева по Украине - что известно

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев угрожал ядерным Апокалипсисом в случае удара по временно оккупированному Крыму.

После визита в Киев президента США Джо Байдена у "правой руки" Путина произошла истерика. Медведев заявил, что Байден якобы "клялся в верности киевским неонацистам", и обещал оружие, от поставок которого "зарабатывают НАТОвские ВПК".

В какой-то момент у него наступило прозрение и зампред Совбеза РФ признал, что проигрыш Москвы в войне против Украины приведет к ее краху, потому что ее просто разорвут.

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