Его возмущает то, как исправно Запад передает Украине оружие и деньги.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев традиционной истерикой отреагировал на визит президента США Джо Байдена в Киев.

В своем Телеграм-канале Медведев заявил, что Байден якобы "клялся в верности киевским неонацистам", а также обещал оружие, от поставок которого "зарабатывают НАТОвские ВПК".

"Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придёт при наличии новых вооружений и мужественного народа. И вот тут важно отметить, что оружие и деньги Запад действительно поставляет Киеву вполне исправно. В огромных количествах, позволяющих зарабатывать ВПК натовских стран и тырить оружие для продажи террористам по всему свету", - заявил опальный Медведев.

Комментируя визит Байдена, Медведев вспомнил странную демографическую статистику, о которой ему якобы напомнили "выходцы с украинских территорий". По его данным, из Украины якобы "выехало всего 15-20 млн человек".

"Так что танки и снаряды важны, конечно. Но люди, безусловно, важнее. И они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее", - заявил Медведев.

Джо Байден в Киеве 20 февраля-главные новости

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден прибыл с визитом в Киев. Поездку держали в секрете до последнего из соображений безопасности. Это первый визит американского лидера в Украину за 15 лет.

В украинскую столицу он добрался поездом от польской границы. В Киеве Байден почтил память погибших Героев Украины, а также анонсировал новый пакет военной помощи на общую сумму в 500 миллионов долларов. Кроме этого, во время шестичасового визита в украинскую столицу Байден объявил о новом пакете санкций США против страны-агрессора, который ударит по российским элитам и компаниям, работающим на военную машину России.

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