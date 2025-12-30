Российский экспорт нефти в Индию стремится к минимуму за 3 года, но все может измениться

Крупнейший индийский нефтепереработчик возобновил закупку российской нефти.

Экспорт российской нефти к одному из главных ее покупателей - Индию - в декабре может снизиться до самого низкого уровня за последние три года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Однако уже в следующем году динамика может измениться.

По оценкам аналитиков, страна-бензоколонка в течение декабря ежедневно отгружает в Индию около 1,1 миллиона баррелей "черного золота" - самый низкий показатель с ноября 2022 года. При этом во второй декаде декабря объем российского нефтяного экспорта в Индию упал даже до 712 тысяч баррелей в сутки, после чего пошел вверх.

Журналисты констатируют, что Индия в последние месяцы сократила закупку российской нефти, поскольку покупатели столкнулись с усиленным контролем со стороны США за торговлей.

Впрочем начало следующего года, вероятно, станет более оптимистичным для российского нефтяного экспорта. Ожидается, что Индия может увеличить импорт российского сырья, поскольку тамошняя нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries возобновила закупки российской нефти.

Другой крупный покупатель российской нефти - Reliance Jamnagar - теперь будет покупать ее у поставщиков, которые не находятся под американскими санкциями.

Санкции США и отказ Индии от российской нефти

22 октября США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл". После введения ограничений против российских нефтяников Индия заявила о курсе на отказ от российской нефти.

Впрочем, в конце декабря стало известно, что США разрешили Reliance Industries в течение месяца покупать российскую нефть. Другие компании планировали покупать российское сырье у неподсанкционных поставщиков

Российское сырье привлекает покупателей низкой ценой. Чтобы не терять рынки сбыта, РФ вводит рекордные скидки на свои сорта.

