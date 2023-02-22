Заместитель председателя Совбеза РФ снова разразился оскорблениями в адрес президента США Джо Байдена.

Проигрыш Российской Федерации в войне против Украины приведет к ее краху, потому что ее просто разорвут. В Москве заявили, что война закончится, "если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму".

"Если Россия остановит СВО (так россияне называют войну против Украины – УНИАН), не добившись победы, – России не будет, ее порвут на части", - заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

При этом он считает, что война в Украине закончится, "если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму".

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Кроме того, он прошелся по президенту США Джо Байдену, назвав заявление американского лидера о нежелании нападать на Россию "нечестным и нелепым". Также Медведев снова опустился до оскорблений, заявив, что у Байдена "старческий маразм" и назвал его "странным дедом, вещающим с растерянным видом из Польши", а также назвал США "враждебным государством, которое источает ненависть" к России.

Заявления Медведева - что известно

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев неоднократно тиражировал нарративы кремлевской пропаганды и угрожал ядерным Апокалипсисом. Он пригрозил ядерным оружием в случае удара по оккупированному Крыму.

А после визита в Киев президента США Джо Байдена у Медведева и вовсе случилась истерика. Он заявил, что Байден якобы "клялся в верности киевским неонацистам", а также обещал оружие, от поставок которого "зарабатывают НАТОвские ВПК".

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