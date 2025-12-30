Призывные мероприятия будут продолжаться в течение всего года, а отправлять к местам прохождения военной службы, как и раньше, будут дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Правитель России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января по 31 декабря 2026 года планируется призвать на срочную службу в российских вооруженных силах 261 тысячу человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Об этом сообщает российская служба "Радио Свобода" со ссылкой на официальные источники РФ.

"Закон, который меняет порядок призыва граждан на военную службу, Госдума приняла в октябре 2025 года. Теперь круглогодично будут работать призывные комиссии, проводиться медицинский осмотр и психологический отбор.

Авторы законопроекта объясняют инициативу желанием повысить качество призыва. Правозащитники считают, что власть хочет создать постоянно действующую инфраструктуру для пополнения армии", - говорится в сообщении.

Также там сообщат, что в ноябре Путин подписал законы, которые делали возможным фактически непрерывный призыв в ряды российской армии и привлечение резервистов для защиты критически важных объектов.

В этом году осенний призыв в вооруженные силы РФ стал самым массовым в России с 2016 года - всего в армию призвали 135 тысяч человек.

Война в Украине - последние новости о мобилизации

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2026 года в Украине мобилизация, вероятно, будет усилена. Планируется усилить воинский учет, минимизировать возможности для уклонения от службы и перевести все мобилизационные процессы в цифровую сферу.

Если говорить о том, кого в январе в первую очередь коснется мобилизация в Украине - возраст, ключевые требования и категории граждан, - то это:

мужчины 25-60 лет без опыта службы - это основной контингент для призыва при условии, как уже говорили, отсутствия медицинских противопоказаний и отсрочек или брони от мобилизации;

мужчины 18-60 лет с опытом службы - те, кто проходил срочную службу, имеет статус военнообязанного или находится в офицерском резерве, также годен по состоянию здоровья и не имеет брони или отсрочек;

те, кто был снят с учета по состоянию здоровья, при условии, что повторная военно-врачебная комиссия признала человека годным;

те, кто был со статусом "Ограниченно годный" - если ВВК признала годными к несению военной службы.

Мобилизация с 18 лет, как и раньше, в январе 2026 года будет возможна только в том случае, если человек является военнообязанным. Призывников возрастом до 25 лет призвать не могут, но у них есть возможность пойти служить, подписав Контракт 18-24 по своему желанию.

Пойти в армию с нового года могут и граждане за 60 лет - для них предусмотрен годовой Контракт 60+ на военную службу. Но, чтобы в этом возрасте попасть на службу, нужно пройти ВВК и соответствовать ряду критериев.

