Россия не ставит перед собой никаких ограничений, заявил Медведев.

Зампред Совета РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерным оружием в случае удара по оккупированному Крыму. Стоит отметить, что военные объекты врага на полуострове уже неоднократно были атакованы в течение всего полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Медведев утверждает, что никаких переговоров в этом случае не будет.

"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина… Наш ответ может быть любым. Об этом вполне определено сказал президент России", - заявил Медведев в интервью российской пропаганде.

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Россия "не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания".

Оккупация Крыма - как Украина будет возвращать полуостров

Россия захватила Крым в 2014 году, с тех пор Москва превратила украинский полуостров в сплошную военную базу.

24 февраля 2022 года переброшенные в Крым войска РФ участвовали в наступлении на материковый юг Украины. А Черноморский флот РФ регулярно бьет ракетами по украинским городам. Разведка продолжает фиксировать пополнение крымской группировки врага.

После захвата Мелитополя и Мариуполя противнику удалось проложить так называемый "сухопутный" коридор на полуостров, став менее зависимым от мощностей Керченского моста, который уже подвергался неизвестным атакам.

Украина исключает, что пойдет на какие-либо территориальные уступки России по Крыму, так как полуостров служит удобным плацдармом для будущих волн агрессии РФ. По мнению главы военной разведки Кирилла Буданова, Украина вернет Крым комбинированным путем - и силой, и дипломатией.

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