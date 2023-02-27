Прихвостень Путина в очередной раз пригрозил человечеству ядерным апокалипсисом.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился новой тирадой о крахе человеческой цивилизации, который непременно случится, если мир будет игнорировать существование России.

В своей новой статье для российского издания "Известия" прихвостень Путина в очередной раз пригрозил ядерным апокалипсисом и напомнил, что мир "без России" Кремлю не нужен.

"Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", – говорится в статье.

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Также Медведев предупредил всех "врагов" России, которые, по его мнению, накачивают "киевским режим" оружием о том, что после радиационной катастрофы человечество уже не будут волновать такие вопросы.

"Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели заведомо ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут исходить радиацией дымные завалы", - написал Медведев.

Медведев вернул расположение Путина своими "ядерными истериками"

Отметим, что российский диктатор Владимир Путин в своем личном окружении особенно сильно отмечает тех, кто вторит его риторике о ядерной угрозе для всего мира. Ранее президент РФ сам не раз упоминал о возможности превентивного ядерного удара, согласно военной доктрине России.

О такой "слабости" Путина к ядерному шантажу знают в Кремле. Ранее издание Bloomberg писало, что именно таким способом бывший президент РФ Дмитрий Медведев смог добиться расположения Путина и усилить свое политическое влияние.

Издание отметило, что если ранее в крыле окружения Путина Медведев считался представителем "либеральных" взглядов, то после полномасштабного вторжения в Украину он выбрал для себя новый образ "ядерной истерички".

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