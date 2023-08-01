В частности, наемникам предлагают получить беларуское гражданство.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко предлагает наемникам ЧВК "Вагнера", "переехавшим" в РБ после мятежа, разнообразные привилегии – от гражданства до недвижимости. Об этом журналисты "Настоящее время. Беларусь" узнали из общения с одним из наемников, находящихся в лагере под Осиповичами, во время переписки на одном из сайтов для знакомств.

Собеседник издания, мужчина в возрасте около 30 лет, работающий на ЧВК с 2014 года, рассказал, что собирается остаться в Беларуси и найти тут жену. По его словам, беларуский диктатор пообещал наемникам гражданство и все условия для создания семьи тут.

"Гражданство нам дает, но по желанию – кому надо. Вообще красава. А мне жена нужна, дети. … Да нам тут платят норм. На ваши – 24 тысячи. И квартиру в любом городе [пообещали], если здесь жена будет местная", – пишет наемник.

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"Вагнеровец" уточняет, что имеется в виду двойное гражданство. Беларуский паспорт якобы более "чистый", и с ним наемники мечтают попасть за границу, в частности, в США.

Одновременно с утверждениями о том, что беларуские власти якобы рады перспективе того, что наемники останутся в РБ, поселятся и будут строить семьи тут, "вагнеровец" отмечает, что выбраться из лагеря для них проблематично, а местные жители не спешат идти на контакт.

"Да тут еще говорят, что вам запретили власти категорически контактировать с нами. Мол глава района строго настрого запретил", – пишет он.

Вагнеровцы в Беларуси - что нужно знать

После попытки мятежа и "похода на Москву" наемники ЧВК "Вагнер" вместе с ее руководством "переехали" в Беларусь, где был разбит полевой лагерь. В настоящее время в Беларуси насчитывается более 5 тысяч "вагнеровцев".

Беларуское Министерство обороны утверждало, что наемники будут обмениваться опытом с военнослужащими РБ и обучать их.

Изначально наемники прибывали в Беларусь без техники и оружия. В конце июля рядом с базой "вагнеровцев" появился ангар для "Искандеров", которые могут нести ядерное оружие.

29 июля группу наемников ЧВК "Вагнер" перебросили в сторону так называемого Сувальского перешейка (коридора), который отделяет Беларусь от российского анклава Калининграда.

Соседние Польша и Литва готовятся к угрозе со стороны Беларуси.

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