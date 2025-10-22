В Киеве ввели почасовые графики отключений: когда не будет света

Отключения электроэнергии в столице будут действовать в вечерние пиковые часы.

В Киеве сегодня, 22 октября, ввели почасовые графики отключений света. Соответствующее распоряжение предоставило НЭК "Укрэнерго".

По информации ДТЭК, Киев переходит к графикам стабилизационных отключений.

"По команде Укрэнерго Киев переходит из экстренных отключений к графикам стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

Сначала в "Укрэнерго" сообщили, что в части областей Украины вводятся графики почасовых отключений из-за российской атаки.

"С целью оживления длительно обесточенных потребителей - в части регионов вместо примененных ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии (ГПВ)", - отмечалось в сообщении.

При этом в ДТЭК сообщили, что графики почасовых отключений вводятся в Киевской и Днепропетровской областях.

Позже генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что введение графиков почасовых отключений в Киеве ожидается с 16:00.

В "Укрэнерго" добавили, что с 16:00 почасовые графики будут применяться ко всем регионам, где ранее были экстренные отключения света. Будут действовать три очереди одновременно.

