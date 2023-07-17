Арвидас Анушаускас отметил, что наличие наемников не повлияет на ситуацию.

Появление бойцов ЧВК "Вагнера" в Беларуси принципиально не меняет ситуацию с безопасностью в регионе. Наемники прибыли без оружия.

"Я бы не назвал их подразделениями, я бы назвал их группами, которые без вооружения, боеприпасов и тылового обеспечения перебрасываются в Беларусь, количество небольшое. Это принципиально не меняет ситуацию в регионе, которая осложнилась с начала агрессии России против Украины", - заявил BNS министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

При этом он указал, что несмотря на наемников, российское военное присутствие в Беларуси сократилось, потому что Москва забрала своих солдат. По его словам, сейчас "вагнеровцы" не вызывают серьезного беспокойства у властей Литвы.

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"Вы знаете, риск был высок, когда 40 тысяч российских солдат и еще со всеми боеприпасами, тяжелым вооружением, авиацией были полтора года назад. Сравнивать эти группы с теми возможностями… Если мы боимся в тысячу раз меньшей группы, то, честно говоря, не стоит", - отметил глава литовского оборонного ведомства.

По его словам, "Вагнер" в Беларуси, скорее всего, попытается создать свою логистическую базу для операций в Африке.

"Они были разоружены в России, у них забрали боеприпасы и тяжелое вооружение. Все осталось в России. Видно, что никакой договоренности о том, чтобы они приехали в Беларусь с оружием, не было", - считает министр.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - что известно

15 июня наблюдатели в Беларуси сообщили о большой колонне ЧВК "Вагнер", которая прибыла в страну. Всего насчитали минимум 60 авто в сопровождении машин ГАИ Беларуси. На следующий день заметили еще одну колонну наемников, которые направлялись в Беларусь. Позже на границе с РФ подняли флаг ЧАК "повара Путина".

17 июля в направлении Осиповичей и лагеря в деревне Цель по трассе М5 от Бобруйска двигалась еще одна крупная колонна "вагнеровцев.

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