Танцовщице даже ставили диагноз бесплодие.

Жена победителя "Танцев со звездами" Евгения Кота, Наталья Татаринцева, рассказала, как ей удалось забеременеть несмотря на диагноз бесплодие.

Поклонники танцовщицы поинтересовались у нее в Instagram, почему несмотря на прекрасную физическую форму, правильное питание и постоянную активность она так долго не могла родить первенца. На что Наталья ответила, что долго и сама не могла понять причину, но ей помогли квалифицированные специалисты.

"Анализы также были хорошие - это бесило меня! Я вся такая правильная была, а забеременеть не могла! А потом нашла своего гинеколога, эндокринолога, психолога после лет поиска таких экспертов. Работала в сторону эстрогена, плюс проработала важный для меня психологический вопрос, была с мужем занята совместным проектом и вуаля! Маленькая пришла к нам именно тогда, когда мы вдвоем были сильно заняты", - отметила Татаринцева.

Также Наталья рассказала, стало ли им с мужем легче в воспитании дочери после того, как ей исполнился год.

"Легче становится после года - аж не верится, что теперь и я это пишу. Сейчас тоже плачет, но точно меньше чем в 6 месяцев и я уже быстрее понимаю, почему она заводится и конечно быстрее могу изменить ее состояние. Когда малыш начинает сам ходить, становится легче, а теперь когда она еще и слова некоторые говорит, то вообще супер", - подчеркнула она.

Недавно Наталья Татаринцева рассказала, с какими трудностями столкнулась, когда решила отучить дочь от грудного вскармливания.

