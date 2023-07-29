В ГПСУ отметили, что в настоящее время наемники не представляют угрозы украинским границам.

В Беларусь продолжают прибывать наемники частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона. По его словам, в настоящее время в Беларуси насчитывается более 5 тыс. "вагнеровцев".

Демченко отметил, что "перемещения вражеских войск или наемников возле границы с Украиной не наблюдается", ситуация остается "контролируемой".

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"Подразделения разведки Украины, а это и разведка ГПСУ, активно отслеживают ситуацию, насколько она может измениться и представлять угрозу Украине. Но, на данный момент количество представителей ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси значительной угрозы Украине не представляет", – пояснил ситуацию спикер ГПСУ.

Напомним, в Литве и Польше задумались над тем, чтобы закрыть границы с Беларусью из-за беспокойства по поводу присутствия наемников "Вагнера".

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа ЧВК "Вагнер" в РФ, ее наемников вместе с главарем Евгением Пригожиным отправили в Беларусь. С тех пор туда направляются все больше "вагнеровцев".

А сегодня стало известно, что в Беларуси члены "Вагнера" были переброшены в сторону так называемого Сувальского перешейка. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что это "шаг к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию". По мнению чиновника, "вагнеровцев" могут переодеть в форму белорусских пограничников, и под таким прикрытием они способны пытаться помогать нелегалам попадать в Польшу и изнутри расшатывать ситуацию в стране.

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