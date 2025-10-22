Россияне успели накопить определенное количество техники, отметил Денис Попович.

Начиная с весны, российские оккупанты почти не использовали на фронте бронированную технику, отдавая предпочтение пехотным штурмам. Однако в последнее время ситуация изменилась, об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По словам эксперта, начиная с весны, РФ пыталась использовать гражданский транспорт для передвижения пехоты. Однако сейчас враг начал снова использовать бронетехнику, и на это есть две причины.

"Во-первых, они ее накапливали. Это абсолютно естественно. Поскольку они ее не использовали практически. А какое-то производство у них есть - и модернизация и восстановление старой бронетехники, которая еще осталась на складах, хранилищах, в небольшом количестве, но остались", - сказал Попович.

Вторая причина, по словам эксперта - это погодные условия. В частности, из-за дождей размываются дороги, что не позволяет россиянам использовать в штурмах гражданскую технику.

"По этой грязи невозможно наступать на байках, на мотоциклах, невозможно использовать "Жигули", даже "буханки", они там застревают. Поэтому подключается броня, которая имеет большую проходимость. И используется она, в частности, в качестве средства десантирования. То есть она продвигается, на ней там есть пехота. Эта пехота спешивается, рассредотачивается и тоже пытается закрепиться", - добавил Попович.

Ранее о том, что погодные условия будут заставлять РФ переходить с гражданской на бронированную технику, говорил и военный обозреватель Александр Коваленко. Он отмечал, что это может повлиять на темпы продвижения российской армии, которые зимой должны снизиться, а на некоторых направлениях вообще "впасть в стагнацию".

В то же время OSINT-аналитик Jonpy99 отмечает, что с начала полномасштабной войны РФ потеряла значительное количество техники. Поэтому Москва планирует в течение ближайших 10 лет серьезно обновить свои бронетанковые силы.

