Российских наемников заметили на территории бывшего военного городка, поделились аналитики.

Члены частной российской военной компании "Вагнер" в Беларуси начали использовать еще одну локацию под городом Осиповичи - старые военные склады, расположенные возле деревни Поплавы (территория одноименного бывшего военного городка №28).

Использовать старые склады начали в середине июля, говорится на странице в Telegram мониторингового проекта "Беларускі Гаюн". "Активность на территории бывшего военного городка около д. Поплавы была замечена после начала прибытия крупных организованных колонн ЧВК "Вагнер" в палаточный лагерь в д. Цель", - отмечается на канале.

По его данным, на территории бывшего военгородка есть 15 зданий, 10 из которых - военные склады, которые занимают около 1 070 кв. м территории. Кроме того, там находится, в частности, старое хранилище для техники.

"…склады начали использовать примерно 18-го июля, что подтверждают и спутниковые снимки. Сравнивая снимки от 17 и 24 июля, видно, что с разницей в семь дней на территории бывшего военного городка появилось минимум шесть зон с видимыми изменениями. Можно рассмотреть, что на 24 июля уже были разъезжены некоторые подъезды к ангарам", - выяснили аналитики.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - важные новости, которые стоит знать

После того, как в конце июня мятеж "вагнеровцев" в РФ закончился "договорняком", на беларускую территорию прибыли более десяти колонн наемников, в составе некоторых из них была бронетехника.

В середине июля сообщалось, что членов ЧВК размещали под Осиповичами в лагере, расположенном в деревне Цель. По сведениям украинских пограничников, в Беларуси находятся более 5 тыс. наемников.

Польский премьер Матеуш Моравецкий в конце июля заявил, что членов "Вагнера" перебросили в сторону так называемого Сувальского коридора (название условной линии, которая идет к Калининградской области с Беларуси по польско-литовской границе). Чиновник полагает, что "вагнеровцы" могут совершить провокации.

По мнению ряда экспертов, в Беларуси не так много сил РФ, чтобы ожидать каких-то серьезных действий с их стороны, например, наступления на Украину с севера.

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