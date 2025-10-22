В Москве не видят для себя причин останавливать войну на этом этапе.

В Кремле не согласны на заморозку войны по текущей линии фронта и готовы продолжать "изматывать Запад" войной против Украины, несмотря на возможные поставки ракет "Томагавк" Киеву. Об этом пишет российское оппозиционное издание "Вёрстка" со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю.

Комментируя вероятный срыв переговоров США и РФ в Будапеште, неназванный российский чиновник заявил, что в Кремле не планируют останавливаться на текущей линии фронта, а Путин не хочет встречаться с Владимиром Зеленским.

"По факту [с американцами] ни о чем так и не договорились, требования Москвы не удовлетворены, сейчас остановиться — это в скором времени получить те же риски и вернуться к тому, с чего начали, только [украинские] войска еще и восстановят силы. При этом, если подписываться под декларацией, что останавливаемся по линии, то надо встречаться с Зеленским. Это Путину зачем?" — говорит собеседник "Вёрстки".

Видео дня

По его словам, в Москве "не испугались" возможной поставки ракет "Томагавк" и готовы продолжать войну, "изматывая Запад" тратами на поддержку Украины.

Другой собеседник издания, неназванный эксперт, работающий с Кремлем по линии медиа, тоже убежден, что для мира "слишком рано".

"Путину [Генштаб и военачальники] уже пообещали Покровск и Купянск. А там сейчас ожесточенные бои. Пока не утвердимся на этих позициях, о линии [фронта] говорить не будем", — заявил этот собеседник.

По его мнению, весь этот год Россия намеренно затягивала переговорный процесс именно ради улучшения позиций на фронте.

С этим согласен третий собеседник "Вёрстки", работающий с внутриполитическим блоком Кремля. Он уверен, что встречи Путина с Трампом в Будапеште не будет.

"Посмотри на карту военных действий. С момента прошлой встречи ни наша, ни вражеская позиция принципиально не изменились. И Трамп по-прежнему ничего не может предложить ни нам, ни им. И ради чего лететь через тридевять земель, выпрашивать пролёт борта [через воздушное пространство стран НАТО] и поднимать всю эту муть?" — сказал источник.

Срыв саммита в Будапеште

Как писал УНИАН, ранее западные СМИ сообщили, что Москва и Вашингтон не смогли договориться о встрече главы МИД РФ Лаврова и госсекретаря Рубио в Будапеште. Якобы планы сорвались из-за того, что в Москве отказались обсуждать заморозку войны по линии фронта.

Без встречи Лаврова с Рубио не будет и встречи Путина с Трампом, поскольку сперва американцы хотят убедиться, что в ней вообще будет смысл.

"Я не хочу проводить бесполезную встречу. Я не хочу тратить время зря, поэтому посмотрим, что будет", - заявил Трамп журналистам.

Вас также могут заинтересовать новости: