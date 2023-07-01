В нем могут расположиться одновременно до 8 тысяч бойцов.

Под Осиповичами (Беларусь) построили полевой лагерь на 8 тысяч человек. Вероятно, там будут размещаться "вагнеровцы".

Об этом сообщает BBC Verify со ссылкой на спутниковый снимок военного объекта, датированный 30 июня 2023 года. Спутник четко зафиксировал завершение строительства полевого лагеря завершено.

Как сообщает "Беларускі Гаюн", на фото 298 палаток М-30, в которых в среднем может размещаться 30 человек. Таким образом, оборудованы места для 8 940 человек. Впрочем, не все палатки являются жилыми – там также должны быть места для хозяйственных нужд: туалеты, душевые, столовые и тому подобное.

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"Таким образом, можно уверенно сказать, что лагерь разбит для 8 000 человек. Кроме того, на снимке можно заметить также оборудованные укрепления в северной части бывшей ВЧ. При этом любой строительной или военной техники на снимке не замечено", - пишет мониторинговый проект.

"Вагнер" в Беларуси

После неудачного мятежа "Вагнер" практически выдворили в Беларусь. Диктатор Александр Лукашенко с удовольствием принял ЧВК.

Ранее политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что приход ЧВК "Вагнер" на территорию РФ, прежде всего, свидетельствует о еще большей потере автономности Лукашенко. В то же время Пионтковский усомнился в том, что "вагнеровцы" пойдут на риск использования ядерного оружия непосредственно из Беларуси, поскольку Пригожин занимает более "ответственную" позицию в этом вопросе по сравнению с Путиным.

Между тем политтехнолог Тарас Березовец заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11 и 12 июля, повестка чиновников, вероятно, будет касаться неожиданной для мероприятия передислокации наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

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