Лотерея Даниила Гетманцева 'М.С.Л.' принимает ставки на спорт без лицензии букмекера

Оператор государственных лотерей "М.С.Л.", который связывают с председателем парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, предлагает на своем сайте продукт "Спортпрогноз", предусматривающий ставки на результаты футбольных матчей.

Об этом сообщает "Телеграф".

Формально этот продукт подается как лотерея, однако по своей сути повторяет классические букмекерские сервисы. В то же время компания имеет только лицензию Министерства финансов Украины на проведение лотерей и не обладает лицензией на букмекерскую деятельность, которая является отдельным видом азартных игр.

В соответствии с законодательством, лотереи базируются на случайности, тогда как букмекерская деятельность предусматривает ставки на прогнозируемые события и подлежит специальному лицензированию. После ликвидации КРАИЛ регулирование сферы перешло к новому государственному органу - PlayCity.

В реестре на сайте Playcity компания "М.С.Л." отсутствует. На официальном сайте оператора также указана только лицензия Минфина.

Стоимость лицензии на букмекерскую деятельность составляет 30 000 минимальных заработных плат - около 240 млн грн, что может означать потенциальные недопоступления в бюджет на эту сумму.

Сам Даниил Гетманцев ранее подтверждал свою связь с "М.С.Л.", называя компанию своей "профессиональной колыбелью". В 2019 году в интервью "Экономической правде" он сообщил, что во время работы в "М.С.Л." получил долю предприятия, которая впоследствии достигала 53%, часть которой продал партнеру, а остальное - родственнику.