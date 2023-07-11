В Беларуси готовятся принимать новую "порцию" российских военных.

Прибывшие в Беларусь наемники частной военной компании "Вагнер" будут обмениваться опытом с беларускими военнослужащими.

"Вагнеровцев" планировали отправить на разные полигоны, сообщило беларуское Министерство обороны в своем Telegram-канале. "…по прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий вооруженными силами Республики Беларусь", - утверждают в ведомстве.

По его данным, также на беларуских полигонах заканчивалась подготовка и проведение боевого слаживания очередной "порции" российских военных из состава региональной группировки войск Беларуси и РФ. В Минобороны добавили, что беларуские полигоны готовят для принятия новой смены военных России.

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Стоит отметить, что Беларусь позволила россиянам совершить полномасштабное вторжение в Украину с беларуской территории 24 февраля 2022 года. Теперь в Беларуси постоянно проходять совместные военные учения с россиянами.

Угроза из Беларуси - что нужно знать

После того, как члены ЧВК "Вагнер" во главе с так называемым "поваром" российского диктатора Владимира Путина Евгением Пригожиным в конце июня в РФ устроили бунт, который закончился предоставлением им гарантий безопасности и возможностью отправиться в Беларусь, некоторые эксперты заговорили об увеличении угрозы для Украины со стороны беларуского государства.

В начале июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в Беларусь прибыло только небольшое количество наемников.

Позже командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев написал, что в нашей стране Волынское, Ривненское и Житомирское направления являются угрожающими. Житомирская, Ривненская и Волынская области находятся на границе с Беларусью.

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