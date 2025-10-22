Враг "не сидит на месте" и улучшает возможности для своих дронов.

Нам на сегодня добавились проблемы в виде вражеских "Шахедов", которые могут менять цель после запуска, и китайских спутников, которые передают разведданные России, заявил заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Хочу немного удивить, но некоторые типы "Шахедов" могут менять цель уже после запуска", - сказал Храпчинский в эфире "Киев24". По его словам, некоторые из них есть со связью, поэтому угроза увеличилась.

"Давайте заметим, что враг и раньше использовал разведывательные данные со своих дронов и других систем, "ждунов", которые сидят в Украине, но именно после того, когда была обнародована информация о возможном предоставлении разведывательных данных со стороны китайских спутников, то мы увидели более точные удары по критической инфраструктуре Украины. Даже по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Все это указывает на то, что враг использует инструменты китайских спутников", - сказал Храпчинский.

При этом добавил, что у Китая есть больше таких спутников, как у России. По его словам, теперь надо обращать внимание когда взлетает МиГ- 31 нет ли китайских спутников в небе над Украиной.

Эксперт отмечает, что за последнее время существенно увеличилось количество примененной баллистики со стороны врага. По его словам, "Шахеды" россияне используют в большом количестве, но основная ставка на баллистику, то есть на то, что нам сложно перехватывать, а у них - существенно улучшается.

"Поэтому мы имеем такие результаты, когда идет группа ракет и все же прорывается противовоздушная оборона и есть попадание по некоторым объектам критической инфраструктуры", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что враг специально делает маршруты пролета воздушных целей через города, чтобы в любом случае было больше последствий от такой атаки. По его словам, также враг недавно начал использовать напалм в дронах.

"То есть, выгоревшие подъезды, квартиры, которые очень быстро возгораются, это может быть следствием того, что враг использует отдельно для пролета над городом более опасные средства поражения", - сказал он.

Враг продолжает бить по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 22 октября оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Командование Воздушных сил отмечало, что врагом было запущено 433 средства воздушного нападения - 28 ракет (15 из них - "баллистика") и 405 БПЛА различных типов.

При этом сбито/подавлено 349 воздушных целей.

В частности Россия запустила по Украине: 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, из которых было сбито, подавлено - 6; 9 крылатых ракет Искандер-К, из которых сбито, подавлено 8. А также 4 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" и 4 управляемых авиационных ракет Х-59/69, из которых до цели не дошли 2.

Также из 405 БПЛА различных типов сбито, подавлено 333.

