На границе с Беларусью по-прежнему опасно, говорят чиновники европейских стран.

После появления тысяч наемников ЧВК "Вагнера" в Беларуси соседние Литва и Польша приняли дополнительные меры безопасности.

Как пишет литовский вещатель LRT, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присутствие российских наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси является серьезной угрозой. Он подчеркнул, что возможны провокации "вагнеровцев" против Литвы, Польши и Латвии.

"С первых же сообщений о том, что в Беларуси могут развернуть ЧВК "Вагнера", я сразу сказал, что мы не можем отвергать угрозу", – сказал литовский президент.

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Науседа добавил, что после попытки мятежа "Вагнера" в РФ Литва приняла дополнительные меры, и подчеркнул, что в случае провокаций на помощь пограничникам могут прийти Вооруженные силы Литвы.

Уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жаринь днем ранее сообщал, что "на границе с Беларусью по-прежнему опасно".

"Польские патрули подвергаются нападениям со стороны агрессивных иностранцев. Ежедневно офицеры и солдаты подвергаются агрессии", – отметил он, комментируя сообщения пограничников об очередной попытке проникновения иностранцев через беларуско-польскую границу.

В пятницу, 28 июля, польское командование показала солдат со снайперским оружием на фоне заграждения на польско-беларуско границе.

"Вечерняя прогулка на свежем воздухе – для здоровья. снайперы – мастера разведки, навигации, работы с оружием. Их характерны уверенность в себе, терпение", – написали под фото.

Ситуация на границах Беларуси - это надо знать

Варшава неоднократно обвиняли Минск в эскалации напряженности на границе и организации потоков нелегальных мигрантов.

После появления в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" польские власти решили усилить свои восточные границы. К аналогичным действиям прибегают и другие страны. В литовском правительстве отмечали, что из-за риска возможных провокаций со стороны террористов граница с Беларусью может быть полностью закрыта.

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