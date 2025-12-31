Это не 'химия' и не магия: как определить свой тип 'родственной души'

Психолог подсказал, на что стоит обратить особенное внимание.

Американский психолог Марк Треверс объяснил, как определить архетип "родственной души".

"Мы часто объясняем романтическую связь "химией" или "судьбой", воспринимая любовь как некую мистическую силу, неподвластную нашему контролю. Однако с точки зрения психологии романтическая совместимость не так уж неуловима, как может казаться. Хотя невозможно заранее знать, с кем именно возникнет то самое ощущение совпадения, наука все же дает полезные ориентиры, способные направить нас в нужную сторону", - отметил он в своей статье для Forbes.

По его словам, подобно уникальному отпечатку пальца, у каждого из нас есть свой неповторимый "реляционный чертеж". Он определяет не только то, как мы любим, но и с кем нам легче всего выстраивать близость.

Видео дня

"Поиск партнера, который соответствует этому чертежу, – не магия. Это поиск такой динамики, где ваши эмоциональные потребности удовлетворяются, слабые стороны находят поддержку, а сильные – признание", - добавил психолог.

И вот на что он советуют обратить особенное внимание:

Похожие притягиваются. Многочисленные исследования показывают, что партнеры с общими ценностями, схожим социально-экономическим фоном, религиозными взглядами и мировоззрением чаще строят более долгие и стабильные отношения. Это логично: когда партнер смотрит на мир так же, как и вы, это подтверждает вашу картину реальности. Такое совпадение снижает трение при принятии решений – от распределения бюджета до подходов к воспитанию детей.

Притяжение противоположностей. У сходства есть пределы. Отношения между людьми, слишком похожими друг на друга, могут со временем потерять динамику роста или превратиться в формат "соседей по квартире". Хотя нам важно сходство в ценностях, в чертах характера мы часто ищем дополнение. Это и есть феномен "притяжения противоположностей", но в более точном смысле. Речь не просто о различиях, а о различиях, которые идеально сочетаются – как ключ и замок. Именно отсюда возникает ощущение родственной души – чувство, будто у другого человека есть недостающие вам элементы внутреннего пазла.

Как объяснил Треверс, психологические исследования показывают, что функциональная комплементарность играет важную роль в удовлетворенности отношениями. Например:

Человек с выраженной решительностью и напористостью лучше сочетается с более гибким и уступчивым партнером при условии, что у обоих высокий уровень тепла и эмпатии. Если оба стремятся лидировать, конфликт практически неизбежен.

Людям с эмоциональными "качелями" часто помогает партнер со стабильным, спокойным характером. Такой партнер создает опору, а эмоциональный, в свою очередь, приносит в его жизнь яркость и интенсивность.

Ярко выраженный творческий мечтатель может успешно развиваться рядом с приземленным реалистом, который помогает воплощать идеи в конкретные действия.

"При этом я считаю, что при выборе романтического партнера безопаснее делать ставку на сходство, особенно в сфере ценностей – жизненных философий, базовых убеждений, моральных ориентиров. Это не означает, что различия не могут работать, но такой путь обычно более рискованный", - предупредил психолог.

Он также добавил, что идея "типа родственной души" не предназначена для ограничения выбора - это рамка для лучшего понимания себя.

"Она смещает фокус с вопроса "Почему мои отношения снова не сложились?" на более точный – "Какие формы взаимодействия действительно поддерживают мою личность?". Когда человек снова и снова оказывается в нестабильных или неудовлетворяющих отношениях, причина часто кроется не в недостатке усилий или привлекательности, а в несоответствии. Понимание психологии совместимости не лишает любовь тайны. Но оно снижает уровень самообвинений и эмоционального истощения", - констатировал Треверс.

Напомним, ранее психолог посоветовал, как сохранить любовь в 2026 году.

Вас также могут заинтересовать новости: