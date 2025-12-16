Дизайнер рассказал, на что обратить внимание.

Известный украинский дизайнер Андре Тан подсказал, в чем встречать Новый год, чтобы задобрить энергию Огненной Лошади, и год получился максимально успешным.

"Выбирайте одежду красных оттенков (от вишневого - до бордового) или добавляйте элементы огня. Огненная Лошадь ценит яркость и решительность. Выбирайте красный или хотя бы добавьте к образу огненный акцент, чтобы привлечь его энергию!" - посоветовал стилист.

В чем встречать 2026 год - самые лучшие цвета

Но красный - не единственный цвет, который дизайнер порекомендовал выбирать для праздничного наряда.

Видео дня

К примеру, можно обратить внимание на оранжевый цвет, золотые, бронзовые оттенки, которые, как отметил стилист, принесут большой финансовый успех, по словам астрологов.

"Если вы хотите чего-то более спокойного и естественного, выбирайте коричневый. К тому же это самый трендовый цвет в этом сезоне. И, конечно же, нельзя забыть о главном зеленом цвете - этот цвет точно придаст роскоши и элегантности вашему образу", - добавил Андре Тан.

Сам же он признался, что планирует встречать Новый год в золотом или в красном. При этом дизайнер подчеркнул, что важно отдавать предпочтение тому оттенку, который "отображает ваше настроение, ведь главное, чтобы вы чувствовали себя уверенно".

Напомним, ранее стилист Галина Денисюк рассказала УНИАН, в чем встречать Новый год 2026.

Вас также могут заинтересовать новости: