Размещение иностранных войск в Украине маловероятно не только из-за РФ, - экс-глава СБУ

Президент США не может самостоятельно принять решение об отправке войск в Украину.

Присутствие американских или любых других войск в Украине маловероятно. Такое мнение высказал Виктор Ягун - генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015).

"Германия должна была сформировать и обеспечить присутствие бригады в 5000 человек на территории Литвы. Литва - страна НАТО, ЕС. Условно говоря, в зоне безопасности, которая обеспечивается всеми возможными прикрытиями. Они не смогли сформировать полноценную бригаду по одной простой причине - немцы не хотят служить за пределами Германии. Это про немцев", - сказал Ягун.

Он добавил, что похожая ситуация и с Францией, которая по своему законодательству может отправлять в другие страны на постоянной основные лишь силы "Иностранного легиона". Ягун отметил, что сам легион составляет 10 тысяч человек, из которых в Украину могут отправить не более 1-2 тысяч.

"Что оно даст? Они будут присутствовать где-то в Одессе. Британцы - могут по 2 тысяч дать. У американцев самые большие базы, которые они в Европе они не передвинули дальше Польши. В Польше они расположены на западе, возле Вроцлава. Чтобы принять кардинальное решение, разместить их хотя бы во Львове, нужно решение не только президента, но и подтверждение на законодательном уровне или в Конгрессе, или в Сенате", - пояснил Ягун.

Иностранные силы в Украине: что известно

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что США могут отправить свои войска в Украину. Он также заявил, что Вашингтон объявил о своей готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины после подписания мирного соглашения. В частности, американские войска могут находиться на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией.

По словам президента Владимира Зеленского, присутствие иностранных войск в Украине - это необходимое условие для гарантий безопасности. Он отметил, что это может стать гарантией того, что Путин не придет снова с агрессией в Украину.

