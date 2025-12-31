В Карибском море на танкере, который преследовали США, нарисовали российский флаг, - NYT

Члены экипажа "Белла 1" заявили о российском статусе.

Экипаж нефтяного танкера, который бежал от американских сил в Атлантическом океане, недавно нарисовал российский флаг на борту судна, пытаясь получить защиту РФ. Об этом заявили два американских чиновника, передает The New York Times.

"Это последний поворот в странной одиссее, которая началась 21 декабря, когда береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, когда оно направлялось в Венесуэлу, чтобы забрать нефть, что поставило его под прицел квазиблокады президента Трампа, направленной против экономической жизненной линии венесуэльского правительства", - объяснили в материале.

Американские чиновники добавили, что члены экипажа "Белла 1" во время побега нарисовали на танкере российский флаг и теперь заявляют о российском статусе.

"Танкер находится под санкциями США с прошлого года за транспортировку иранской нефти, которая, по словам федеральных властей, продается для финансирования терроризма", - отметили в NYT.

По словам чиновников, судно, вероятно, недавно изменило курс на северо-запад, удаляясь от Средиземного моря, и, скорее всего, направляется в Гренландию или Исландию. Сейчас считается, что оно не перевозит груз.

Собеседники издания добавили, что береговая охрана попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море после того, как установила, что оно не плавает под действительным национальным флагом, из-за чего оно становится объектом досмотра в соответствии с международным правом. Однако судно не подчинилось и продолжило плавание и с тех пор оно преследуется американскими силами.

"Для подъема на борт беглого Bella 1 нужна специализированная команда, способная обеспечить безопасность движущегося судна с потенциально враждебной командой. Для гражданских танкеров нехарактерно убегать от таких операций. Экипажи двух других танкеров, перехваченных американскими силами вблизи Венесуэлы в этом месяце, согласились на подъем на борт", - подчеркнули в издании.

По словам чиновников, они получили ордер на арест на основании предыдущего участия судна в торговле иранской нефтью. Известно, что Bella 1 является частью так называемого "флота-призрака" танкеров, которые перевозят нефть из РФ, Ирана и Венесуэлы, несмотря на санкции, которые ввели США и другие страны. Один из чиновников сказал, что большинство экипажа Bella 1 - выходцы из России, Индии и Украины.

"Береговая охрана успешно поднялась на борт другого танкера в Карибском море в начале месяца, а 10 декабря США захватили третий танкер. Сейчас он находится в порту в Техасе. Федеральные чиновники заявляют, что планируют конфисковать еще больше танкеров, участвующих в торговле нефтью Венесуэлы, что обеспечивает стране крайне необходимые доходы", - отметили в материале.

Ситуация вокруг Венесуэлы - что известно

В NYT напомнили, что Министерство финансов США объявило о введении санкций против 10 человек и организаций из Венесуэлы и Ирана из-за их участия в производстве и продаже беспилотников.

"Министерство финансов считает Иран и Венесуэлу ответственными за агрессивное и безрассудное распространение смертоносного оружия по всему миру. Мы будем и в дальнейшем принимать оперативные меры, чтобы лишить тех, кто обеспечивает военно-промышленному комплексу Ирана доступ к финансовой системе США", - заявил - заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Херли.

Такие действия были проведены через несколько дней после того, как ЦРУ ударило беспилотником по портовому объекту в Венесуэле, чтобы усилить давление на правительство Мадуро.

"Этот удар является первой известной операцией США на территории Венесуэлы, поскольку военные удары США по судам, которые подозреваются в контрабанде наркотиков, происходили в международных водах", - пояснили в материале.

В то же время правительство Венесуэлы не прокомментировало последние нападения, но президент Николас Мадуро и военные чиновники показали повышенную безопасность на видео.

"Чиновники заявили, что смешанные военно-полицейские подразделения были развернуты по всей территории штата Сулия для защиты энергетической инфраструктуры, включая нефтехимический комплекс вблизи озера Маракайбо и нефтеперерабатывающий центр на побережье Карибского моря", - отметили в издании.

В свою очередь Мадуро пытается опровергнуть утверждение американских чиновников о том, что Венесуэла экспортирует большое количество наркотиков в США. По его словам, вооруженные силы страны уничтожили девять иностранных самолетов, которые занимались наркотрафиком, в течение 24 часов.

"Венесуэльские военные чиновники заявили, что операции в западных приграничных штатах привели к изъятию большого количества наркотиков, ликвидации тайных лагерей, взлетных полос и судов, а также к сотням арестов", - подытожили в NYT.

Также ранее сообщалось, что Россия и Китай поддержали Венесуэлу на фоне нефтяной блокады со стороны США. В частности министерство иностранных дел Китая выпустило заявление о том, что захват судов другой страны является серьезным нарушением международного права.

В то же время в МИД России выразили "глубокую обеспокоенность эскалацией действий Вашингтона в Карибском море, которая может иметь серьезные последствия для региона и угрожать международному судоходству".

