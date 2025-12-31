'Мстители: Судный день': Том Хиддлстон намекнул на 'грандиозное' возвращение Локи

Новый фильм Marvel выйдет в прокат в декабре 2026 года.

Известный английский актер и продюсер Том Хиддлстон намекнул на "грандиозное" возвращение к роли бога обмана Локи в предстоящем фильме студии Marvel "Мстители: Судный день" (Avengers: Doomsday), заинтриговав, что сценарий проекта не имеет аналогов, передает The Independent.

"Моё участие в проекте уже завершено… Это нечто по-настоящему грандиозное. Центральная идея истории абсолютно блестящая и стала для меня полной неожиданностью, когда я впервые прочитал сценарий. Подобного раньше действительно не делали", - отметил актер, отказавшись раскрывать дополнительные подробности.

Как известно, в последний раз Локи появлялся во втором сезоне своего сериала, выходящего на платформе Disney+, финал которого состоялся в ноябре 2023 года. Изначально персонаж был представлен как противник Тора в фильме "Тор" 2011 года, а затем - как враг команды супергероев в картине "Мстители" 2012 года. Со временем Локи превратился в сложного и многогранного антигероя в последующих фильмах и сериалах студии Marvel.

За более чем десятилетие образ Локи эволюционировал от злодея, движимого завистью и жаждой власти, к герою, размышляющему об идентичности, свободе воли и ответственности. Этот путь завершился тем, что в финале второго сезона сериала он стал неохотным хранителем мультивселенной.

Комментируя такое развитие персонажа, Хиддлстон сказал:

"Чтобы стать другим и прийти к иному финалу своей истории, ему пришлось примириться с тем, что он совершил. Это дало ему возможность стать автором собственной судьбы".

"Мстители: Судный день" - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, первый тизер-трейлер новой ленты Marvel "Мстители: Судный день" подтвердил, что популярный американский актер Крис Эванс вернется к роли Стива Роджерса.

А второй официальный тизер предстоящего фильма подтвердил возвращение Криса Хемсворта в образе Тора.

Фильм выйдет в прокат в декабре 2026 года.

