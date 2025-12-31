В Карпатах ударил мощный мороз: температура упала до -17° (фото)

Спасатели призывают людей не идти в горы сегодня.

В Карпатах сегодня, 31 декабря, бушует мощная зимняя метель. Об этом в Facebook сообщают горные спасатели Прикарпатья.

"По состоянию на 08:55 31 декабря на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость, снег, ветер юго-западный 15-17 м/с, температура воздуха -17°С", - говорится в сообщении.

Спасатели показали фото с вершины, где виднеются метровые сугробы. Людей предостерегают - в горах осложнения погоды, в высокогорье лучше не выходить.

Видео дня

31 декабря в Украине будет царить настоящая зимняя погода - с морозным воздухом, снегопадами и порывистым ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сегодня снег будет выпадать время от времени, а в южных регионах возможны осадки в виде мокрого снега. По словам эксперта, в дневные часы в большинстве областей ожидается -2...-5 градусов. Ветер будет усиливаться, местами возможны резкие и сильные порывы.

В Киеве в конце года также прогнозируют холодную погоду со снегом и ветром. В ночное время температура опустится до -7 градусов, а днем удержится на уровне около -5.

Также синоптик отметила, что на автодорогах по всей стране следует ожидать гололедицу.

