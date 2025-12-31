Украина резко отреагировала на заявления стран, которые осудили 'атаку' на резиденцию Путина

По словам Андрея Сибиги, РФ имеет долгую историю ложных сообщений.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил заявления о том, что Киев совершил "атаку" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, передает The Hill.

"Мы были разочарованы и обеспокоены заявлениями Эмиратов, Индии и Пакистана, в которых они выразили обеспокоенность относительно атаки, которая никогда не состоялась. Это еще более странно, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда 7 сентября 2025 года настоящая российская ракета попала в настоящее здание украинского правительства", - подчеркнул дипломат.

По словам министра, "Россия имеет долгую историю ложных заявлений - это их фирменная тактика".

Что этому предшествовало

Премьер-министр Пакистана Шехбах Шариф написал в соцсети X, что его страна осуждает сообщения о "нападении" на резиденцию Путина.

"Такой ужасный акт представляет серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности, особенно в то время, когда продолжаются усилия, направленные на достижение мира", - добавил он.

Индия также выразила "глубокую обеспокоенность" на фоне якобы ударов Украины по резиденции российского диктатора.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о нападении на резиденцию президента Российской Федерации. Текущие дипломатические усилия являются наиболее реальным путем к прекращению военных действий и достижению мира. Мы призываем все заинтересованные стороны сосредоточиться на этих усилиях и избегать любых действий, которые могут их подорвать", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В то же время Министерство иностранных дел ОАЭ опубликовало заявление, в котором осудило сообщение о "нападении" на резиденцию российского президента.

В свою очередь президент США Дональд Трамп возмутился якобы "атакой" Украины на резиденцию Путина. По его словам, об "атаке" ему рассказал лично российский диктатор во время их последнего разговора.

"Я, честно говоря, ничего об этом не знаю. Я только что об этом услышал, но, так сказать, ничего об этом не знаю. Это было бы очень плохо, это было бы нехорошо", - заявил американский лидер.

