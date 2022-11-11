Признаком подготовки "чистки" стало приостановление госпрограммы производства оружия в РФ, отметил обозреватель.

Президент России Владимир Путин готовит фундамент для масштабной "чистки" в Минобороны РФ в 2023 году. Апогеем этой "чистки" станет не просто смещение министра Сергея Шойгу, а обвинение его в провале вторжения в Украину и судебный процесс.

Как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, чистка генералов в 2022 году покажется разминкой.

"Признаком этой подготовки стало приостановление госпрограммы производства оружия, на которую в течение 10 лет было выделено 20 триллионов рублей. Результатом же этой масштабной программы стало полнейшее фиаско российской армии в Украине. Забавно, но согласно этой программе к 2020 году в российских войсках доля современного вооружения должна была вырасти до 70%. И Сергей Шойгу 20 января 2022 года в своем докладе сообщал, что доля современного оружия в российских войсках составляет 71,2%", – написал эксперт.

Коваленко напомнил, что вторжение в Украину российская армия осуществляла на старой технике, с бумажными картами, к концу весны стала пересаживаться на танки Т-62, не выпускаемые с 1975 года, а настоящее время россияне уже перешли на вооружения эпохи Второй мировой войны, в частности, гаубицы Д-1.

"Нынешняя приостановка госпрограммы – это лишь один из этапов не просто капания под Шойгу, но и в целом под весь генералитет, кормившийся с распилов на этой программе. И хотя Путин с этих распилов имел долю и не малую, но "царя" никто винить не будет. А вот овцой на засланье будет именно Шойгу. Если, конечно, не опередит своих "обвинителей", – добавил обозреватель.

Дефицит оружия в России: что важно знать

Напомним, ранее сообщалось, что Путин приостановил действие госпрограммы производства оружия, на которую из федерального бюджета было выделено 20 триллионов рублей за последние 10 лет.

По данным Politico, Россия уже столкнулась с дефицитом высокотехнологичных чипов иностранного производства, на которые она годами полагалась при производстве оружия, и отчаянно пытается его восполнить.

Эксперты сообщали, что из-за проблем с артиллерией Россия стала отправлять на войну в Украину старые гаубицы Д-1, которые выпускались с 1943 по 1949 годы. Самой новой из них – 73 года.