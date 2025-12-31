В Винницкой области увидели редкое зимнее явление (фото)

В Винницком районе удалось сфотографировать снежные рулоны.

В Винницкой области на днях наблюдали редкое зимнее явление - снежные рулоны.

Винницкий областной центр по гидрометеорологии опубликовал фото этого зрелища.

Снежные рулоны, или снежные валы, образуются под действием силы ветра и гравитации, но без участия человека. Встречаются они очень редко, ведь для их формирования необходимы определенные условия. В частности, слой снега должен покрывать лед, но не примерзать к поверхности. Снег должен оставаться увлажненным, но в то же время легким и рыхлым. Температура воздуха обычно держится чуть выше нуля, а ветер должен иметь достаточную силу, чтобы катить снежные комки, не разрушая их.

Чаще всего такие образования возникают на склонах в холмистых районах, хотя зафиксированы случаи их появления и на замерзших озерах. Поскольку благоприятные условия охватывают значительные площади, в моменты формирования снежные рулоны могут появляться массово - иногда счет идет на тысячи.

Необычное явление в Конотопе

В прошлом декабре в небе над Конотопом заметили зимнюю радугу, которую иногда еще путают с гало. Эта радуга возникает, когда солнечный свет проходит через мелкие кристаллы льда или капельки воды в воздухе.

