Россияне даже придумали название - "Андреевский крест".

В РФ объявили о намерениях создать первую частную военную компанию "под флагом" Русской Православной церкви.

О создании батальонов с наемниками объявили представители общины морского Кронштадтского Никольского собора в РФ, сообщает российский Telegram-канал Mash со ссылкой на представителей епархии.

Батальоны получат название "Андреевский крест". Их якобы будут готовить и отправлять воевать в Украину. Православные наемники будут воевать "под флагом" РПЦ и находиться в составе российских войск.

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Русская Церковь и война в Украине

Русская православная церковь открыто поддерживает вооруженную агрессию в нашей стране. Глава РПЦ Патриарх Кирилл убеждал прихожан, что гибель на войне в Украине "смоет" с них все грехи. А священники в храмах предлагают людям избавиться от финансовых трудностей, вступив в войска оккупантов.

Недавно Кирилл заявил якобы Россию "хотят стереть с лица Земли". И поэтому граждане РФ должны молиться за диктатора Путина и рашистов, ведущих захватническую войну.

Сейчас же глава РПЦ Кирилл заявил об угрозе существованию России, что есть среди перечисленных пунктов российской доктрины по применение ядерного оружия.

Кроме того, духовенство РПЦ активно посещает зону боевых действий. Некоторые священники даже берут в руки оружие. Недавно в Украине ликвидировали одного такого священника. До того он учил россиянок рожать больше "пушечного мяса".

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