Во Львове накануне Нового года объявили І уровень опасности

Синоптики предупреждают о сильном ветре и гололедице на дорогах.

Во Львове накануне Нового года объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение о зимней непогоде объявили и для Львовской области.

"По территории Львовской области и по городу Львову 31 декабря на дорогах гололедица, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, метели", - прогнозируют синоптики.

Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

31 декабря по Львовской области будет облачно, временами будет идти снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с, метели. Температура в течение суток составит -3°...-8°.

По городу Львову сегодня также будет облачно. Временами снег. На дорогах образуется гололедица. Ветер 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Ожидаются метели. Температура в течение суток от -4° до -6°.

Во время метелей ожидается ухудшение видимости.

В целом в течение текущей рабоче-новогодней недели характер погоды на Львовщине существенно не изменится: зима будет держать свои позиции.

"Будет снежить, будет морозно (особенно в новогоднюю ночь), скользко под ногами и под колесами", - говорят синоптики.

Ветер ожидается порывистый с порывами до 15- 20 м/с.

