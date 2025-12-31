Тарас Тополя вызверился из-за вопроса о разводе: такая реакция удивила

О разводе пары стало известно 1 декабря.

Лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя впервые появился на публике после новостей о разводе с женой, певицей Еленой Тополей, и удивил реакцией на вопрос об этом, передает ТСН.

Отмечается, что Тополя принял участие в записи концерта "Музична платформа України", который покажут в новогодние праздники. И когда у него поинтересовались о ходе дела по разводу, певец начал убегать и поспешно покинул "красную дорожку".

"У меня нет времени. Прошу прощения. Вы меня о разводе будете спрашивать? Тогда никакой комментарий я вам не дам. Все комментарии относительно нашего развода – в нашей публикации. Она исчерпывающая, и я ничего больше комментировать не буду", - заявил он.

Его попросили прокомментировать то, что именно он подал в суд на развод, Тополя резко добавил:

"Учите юриспруденцию. Для того чтобы развестись, нужно подать в суд. Это стандартная процедура".

Напомним, о том, что Тарас и Елена Тополи разводятся после 12 лет брака, стало известно 1 декабря. Спустя пару дней группа "Антитела" выпустила свою новую песню "Відколи", и музыкантов упрекнули в попытке "подогреть" премьеру на фоне заявления о разводе.

