Сколько будет стоить доллар в первый месяц 2026 года: прогноз банкира на январь

Отмечается, что ключевые факторы, которые будут влиять на курс валют, вполне предсказуемы.

Курс доллара в Украине в январе 2026 года не удивит резкими изменениями. Национальный банк и в дальнейшем будет контролировать ситуацию на валютном рынке, хотя в начале месяца американская валюта может несколько подорожать.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что ключевые факторы, которые будут влиять на курс валют, вполне предсказуемы, а режим "управляемой гибкости" продолжит действовать.

Он пояснил, что именно эти шаги обеспечат рынку относительную стабильность - без резких скачков, с контролируемыми пределами колебаний и прогнозируемыми реакциями со стороны регулятора.

"На самом деле в январе мы увидим лишь начало периода, когда спрос и предложение постепенно выравниваются. Пик обычно приходится на конец месяца - начало февраля. Но уже в первой половине января ожидается определенное снижение курсового давления", - указал банкир.

По его словам, по-прежнему главным фактором неопределенности остается интенсивность боевых действий, последствия вражеских атак на объекты инфраструктуры и ритмичность финансовой поддержки международных партнеров в 2026 году.

"При существующих условиях вероятный коридор для официального курса составляет 42,2-42,8 грн. Это приемлемый диапазон, который не создает дополнительных рисков и опасений", - подытожил эксперт.

Аналитики в Украине прогнозируют, что гривна ослабнет относительно американской валюты, но психологическую отметку в 45 гривень за доллар не пересечет. Так, в инвесткомпании Dragon Capital считают, что сейчас экономические факторы свидетельствуют в пользу относительно стабильного курса гривны к доллару.

При этом в инвесткомпании Concorde Capital прогнозируют, что в 2026 году средний курс доллара составит 43,6 грн, а на конец года вырастет до 44,8 грн. Специалисты считают, что в следующем году политика регулятора не изменится, поэтому девальвация гривни будет постепенной.

В свою очередь член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько также ожидает, что в 2026 году курс гривни к доллару должен ослабиться умеренно.

