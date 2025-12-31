Где кошкам нравится, когда их гладят: 7 'правильных' мест

Большинство кошек любят, когда их гладят, однако на их собственных условиях.

Если вы любите кошек, то, вероятно, вам нравится их гладить. И большинство кошек также любит, когда их гладят люди. Кошки часто общаются друг с другом, потираясь, прижимаясь и вылизываясь, чтобы передавать запахи и феромоны. Они могут использовать те же самые действия для общения с людьми. Часто это признаки любви и привязанности. Гладя кошку, вы отвечаете ей взаимной любовью.

Как пишет thesprucepets.com, желание кошки получать ласку зависит от её истории, характера и ваших отношений с ней. При этом большинству кошек нравится, когда их гладят в определенных местах.

Как погладить кошку

Позвольте кошке подойти к вам первой. Медленно протяните руку в расслабленном положении, но не подносите её близко к морде кошки.

Позвольте кошке понюхать вашу руку и "изучить" вас. Кошка может потереться о вашу руку или ноги.

Начните нежно гладить кошку по бокам мордочки.

Позвольте кошке направлять вас. Она может начать сильнее прижиматься к вам и даже направлять вашу руку к другим частям своего тела.

Прекратите гладить кошку, если заметите напряжение в её теле или услышите пронзительное мяуканье, шипение или рычание.

Любимые места для поглаживания

Как только вы установите контакт с кошкой, попробуйте погладить её в тех местах, которые многим кошкам нравятся:

Видео дня

Бока мордочки

Верхняя часть головы

Шея

Под подбородком

Вдоль боков тела

На плечах

Вдоль спины к хвосту

Если кошке нравится, она может начать мурлыкать, мять лапами и даже пускать слюни.

Если кошка переворачивается на бок и обнажает живот, это обычно сигнализирует о расслаблении и комфорте, а не о приглашении погладить живот. Однако некоторым кошкам поглаживание живота нравится. Если это ваша кошка, вы можете попробовать погладить её в этом месте, но действуйте осторожно.

Некоторые кошки любят нежное почесывание, особенно если у вас длинные ногти.

Места, которых следует избегать

Исключения бывают, но большинство кошек не хотят, чтобы их трогали в следующих местах:

Живот

Лапы и ноги

Бедра

Хвост, особенно нижняя часть

Ранее ветеринары объяснили, почему коты так любят залезать в странные места.

Вас также могут заинтересовать новости: