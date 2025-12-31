Где кошкам нравится, когда их гладят: 7 'правильных' мест

Если вы любите кошек, то, вероятно, вам нравится их гладить. И большинство кошек также любит, когда их гладят люди. Кошки часто общаются друг с другом, потираясь, прижимаясь и вылизываясь, чтобы передавать запахи и феромоны. Они могут использовать те же самые действия для общения с людьми. Часто это признаки любви и привязанности. Гладя кошку, вы отвечаете ей взаимной любовью.
Как пишет thesprucepets.com, желание кошки получать ласку зависит от её истории, характера и ваших отношений с ней. При этом большинству кошек нравится, когда их гладят в определенных местах.
Как погладить кошку
- Позвольте кошке подойти к вам первой. Медленно протяните руку в расслабленном положении, но не подносите её близко к морде кошки.
- Позвольте кошке понюхать вашу руку и "изучить" вас. Кошка может потереться о вашу руку или ноги.
- Начните нежно гладить кошку по бокам мордочки.
- Позвольте кошке направлять вас. Она может начать сильнее прижиматься к вам и даже направлять вашу руку к другим частям своего тела.
- Прекратите гладить кошку, если заметите напряжение в её теле или услышите пронзительное мяуканье, шипение или рычание.
Любимые места для поглаживания
Как только вы установите контакт с кошкой, попробуйте погладить её в тех местах, которые многим кошкам нравятся:
- Бока мордочки
- Верхняя часть головы
- Шея
- Под подбородком
- Вдоль боков тела
- На плечах
- Вдоль спины к хвосту
Если кошке нравится, она может начать мурлыкать, мять лапами и даже пускать слюни.
Если кошка переворачивается на бок и обнажает живот, это обычно сигнализирует о расслаблении и комфорте, а не о приглашении погладить живот. Однако некоторым кошкам поглаживание живота нравится. Если это ваша кошка, вы можете попробовать погладить её в этом месте, но действуйте осторожно.
Некоторые кошки любят нежное почесывание, особенно если у вас длинные ногти.
Места, которых следует избегать
Исключения бывают, но большинство кошек не хотят, чтобы их трогали в следующих местах:
- Живот
- Лапы и ноги
- Бедра
- Хвост, особенно нижняя часть
