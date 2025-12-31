'Подстанции будут восстанавливать месяцами': в одном из городов введут очень жесткие графики

Станислав Игнатьев отметил, что украинцы будут встречать Новый год с критической ситуацией в энергосистеме.

На сегодня ситуация с энергетикой в городе Вышгород Киевской области крайне сложная. Об этом рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

"Сейчас там (в Вышгороде, - УНИАН) задействованы аварийные схемы. Продолжаются ремонтные работы по восстановлению подстанций. Они будут продолжаться месяцами. Поэтому в Вышгороде долгое время будут достаточно жесткие графики", - говорит специалист.

Отметим, что согласно заявлению ДТЭК, по состоянию на утро 31 декабря энергетики восстановили питание для более 9 тысяч семей в городе. Работы продолжались четверо суток без остановок, днем и ночью.

В целом ситуация в отечественной энергетике остается крайне напряженной. По словам Игнатьева, украинцы будут встречать Новый 2026 год с критической ситуацией в энергосистеме.

"Большинство подстанций, особенно те, что питают город Киев, Черниговскую область, Сумскую область, Днепропетровскую, Харьковскую и Запорожскую области, а также Одесскую, сейчас работают в аварийных схемах", - отметил специалист.

Атаки России на украинскую энергетику - последние новости

Недавно россияне совершили очередную комбинированную атаку с применением ракет и ударных дронов. Как сообщалось, Кремль запустил сотни дронов и десятки ракет, среди которых были аэробаллистические "Кинжалы".

Энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать последствия российских ударов. Недавно предприниматель и народный депутат Сергей Нагорняк сообщил, что стабилизировать ситуацию со светом в Киевской области удастся в течение недели.

