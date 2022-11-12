Путинистка пожаловалась, что у России были проблемы с боеприпасами на правом берегу Днепра.

После побега российской армии из Херсона даже ярые кремлевские пропагандисты "взвыли" и изменили риторику из-за решения путинских войск уйти с правого берега Днепра на левый.

Так, в эфире пропагандистского канала "Россия 1" Ольга Скабеева рассказала о возвращении украинского флага в Херсон. И попыталась оправдать действия армии РФ:

"Сразу скажу, времена тяжелые, все все понимают. Из-за Херсона переживаем... Решение принято, решение сложное. Нам сказали, что оно связано с желанием сберечь российскую армию".

Без армии "рассчитывать на новые победы невозможно", добавила грустная Скабеева. Она говорит, что российская армия позорно сбежала из Херсона из-за "возникших проблем со снабжением, в том числе боеприпасами".

ВСУ зашли в Херсон 11.11.2022 - что известно

Днем 11 ноября 2022 года начали появляться сообщения, что ВСУ заметили в некоторых районах Херсона. Позже сеть заполонили фото и видео с украинскими военными в городе.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Также деоккупирован правый берег Херсонской области.

Советник Белого дома Джейк Салливан назвал освобождение Херсона "выдающейся победой Украины".

Напомним, россияне оккупировали Херсон с первых дней полномасштабного вторжения в Украину.

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