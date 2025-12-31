Знакомая всем мелодия получила новое, необычное звучание.

Культурные деятели накануне Нового года презентовали новую версию "Щедрика" - всемирно известной украинской песни в обработке Николая Леонтовича. Ее исполнили военнослужащие "Культурных сил": старший сержант Иван Ткаленко (ветеран российско-украинской войны, бандурист) и солдат Andrii Barmalii (саксофонист и композитор, который создает музыку под влиянием джанглу, джаза, рока и хип-хопа).

Как сообщили в "Культурных силах", знакомая всем мелодия прозвучала по классической партитуре Леонтовича, однако получила новое, необычное звучание благодаря дуэту саксофона Андрея Мартыненко и электробандуры Ивана Ткаленко. Именно электробандура создает уникальный аудиоэффект: мощный бас и длительное звучание струн - характеристики, которые до сих пор были недостижимыми для традиционного акустического инструмента.

Также в "Культурных силах" напомнили, что во время освободительной борьбы "Щедрик" стал первым инструментом культурной дипломатии Украинской Народной Республики. Концертная группа под руководством выдающегося дирижера Александра Кошица посетила десятки стран на трех континентах, сделав "Щедрик" хитом и частью мирового культурного наследия.

Но когда эта песня звучала в столицах мира - перед королями и министрами, на площадях и в театрах - Украина уже была оккупирована большевиками. Власть расстреливала украинцев и морила их голодом. "Щедрик" звучал, но уже как реквием по уничтоженной государственности.

Впоследствии песня получила новую жизнь, переосмысленная в западной культуре. Она стала главной мелодией Рождества, вобрав в себя тепло праздника и любовь детей. В мире сегодня существует более 150 вокальных и инструментальных версий "Щедрика". И теперь "Щедрик" возвращается к нам.

"Культурные силы" - платформа, которая объединяет военнослужащих творческих профессий, культурных деятелей, аналитиков и волонтеров. Она развивает воинскую культуру, усиливает морально-психологическую поддержку военных и семей погибших, внедряет культурную дипломатию и информационное сопротивление через инструменты культуры. В платформу входят проекты: "Культурный десант", "Книга на фронт", "Фронтовая студия", "Оркестр 59" и другие.

