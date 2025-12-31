Речь идет о Сумской и Харьковской областях. Киев называет эти планы "безумными" и обещает сопротивление.

Правитель России Владимир Путин приказал в 2026 году расширить так называемую буферную зону на северо-востоке Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает Reuters.

По словам Герасимова, речь идет о Сумской и Харьковской областях, граничащих с Россией. Он также сообщил, что проинспектировал группировку войск "Север", которая действует на этом направлении.

"Президент Российской Федерации приказал в 2026 году расширить буферную зону в Сумской и Харьковской областях", - заявил Герасимов.

Видео дня

Указанная группировка была сформирована в начале 2024 года. По версии Москвы, ее задачей является создание "буфера" вдоль границы и вытеснение украинских сил вглубь территории Украины для дальнейшего наступления.

Заявление Герасимова прозвучало на фоне обещаний России ответить на якобы попытку "атаки" на резиденцию Путина, о которой Москва заявила без предоставления доказательств. Киев отверг эти обвинения, назвав их попыткой сорвать возможные мирные переговоры, поскольку война приближается к четвертому году.

Официальной реакции Украины на заявление Герасимова пока не было.

Что предшествовало

Путин неоднократно представлял идею "буферной зоны" как способ отодвинуть украинские войска и вооружение от границы России, ссылаясь на обстрелы и атаки дронов по приграничным регионам, в частности Белгородской и Курской областях.

В то же время Киев неоднократно отвергал эту концепцию, заявляя, что Россия использует ее как повод для более глубоких вторжений на украинскую территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал планы Москвы по Сумам и Харькову "безумными", подчеркнув, что Украина будет защищать эти регионы и оказывать сопротивление.

Вас также могут заинтересовать новости: