Сколько бюветов в Киеве и почему вода в них отличается: ответ КГГА

Во время отключения света и аварийных ситуаций бюветы в Киеве могут стать важным источником бесплатной питьевой воды для населения. В Киевской городской государственной администрации сообщили УНИАН, кто отвечает за бюветы в Киеве, как часто проверяют качество воды, которая из них поступает, и как правильно хранить такую воду и можно ли ее пить сырой. Такой информацией поделилась советник заместителя председателя КГГА Юлия Грамотная.
Откуда вода в бюветах Киева, и чем она отличается от воды из централизованного водопровода?
"Вода в бюветах столицы из подземных артезианских скважин, которые, как правило, находятся на глубине примерно 100-350 метров. Это вода из глубоких водоносных горизонтов, которые формировались естественным путем в течение миллионов лет и хорошо защищены от поверхностного загрязнения", - отметили в КГГА.
По словам Грамотной, основные различия между артезианской водой и водой из централизованного водопровода следующие:
- Источник воды. Бюветная вода - подземная, артезианская, а водопроводная преимущественно из рек Десна и Днепр.
- Очистка. Бюветная вода не хлорируется, а проходит легкую механическую доочистку. Водопроводная вода проходит сложную систему очистки, в частности химическое обеззараживание хлором или его соединениями.
- Вкус и запах. Бюветная вода часто имеет более мягкий вкус и не имеет запаха, например, хлора. Водопроводная может иметь запах и привкус хлора, железа и т.д., часто - из-за трубопроводов (домовые и внешние), по которым транспортируется.
- Минеральный состав. Бюветная вода содержит исключительно природные минералы, уровень которых не превышает нормы для питьевой воды. Состав водопроводной воды более стабилен (регулируется стандартами).
Как часто проверяют воду в бюветах Киева и кто этим занимается?
Грамотная рассказала, что в Киеве функционирует Специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие "Киевводфонд", которое занимается содержанием сети коммунальных бюветных комплексов, а также обеспечивает контроль качества питьевой воды в бюветах.
В городской администрации подчеркнули, что контроль осуществляют в соответствии с требованиями Закона Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении", государственных санитарных норм и правил "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком". Полный контроль по 54 показателям делают один раз в год, (по радиационным показателям раз в 3 года), сокращенный по 14 показателям - раз в три месяца, а также периодически проводят производственный контроль по 12 показателям (ежемесячно или ежеквартально).
Результаты анализов проб воды, сделанных в рамках производственного контроля, "Киевводфонд" размещает на информационных табличках бюветных комплексов и на сайте предприятия в разделе "Бюветные комплексы" - "Анализы воды".
"В случае выявления отклонений в физико-химических или бактериологических показателях на предприятие поступают предписания от лабораторных центров, и Киевводфонд организует необходимые неотложные санитарно-профилактические работы, к примеру, дезинфекцию, промывку, применение системы доочистки, санитарно-профилактические процессы на самой скважине и т.д.", - заверила собеседница.
Правда ли, что состав воды отличается в зависимости от района города?
Грамотная также рассказала, что состав воды уникален во всех киевских бюветах, поскольку на него влияет и водоносный горизонт, и глубина скважины, и природный состав пород, расположенных возле скважины и тому подобное. Она отметила, что состав воды одного водоносного горизонта похож по многим параметрам.
"Важно отметить, что все бюветы в Киеве проходят регулярный лабораторный контроль, и вода в них соответствует санитарным нормам, независимо от района. Поэтому говорить, что в каком-то районе вода "чище", некорректно - она везде безопасна для потребления. Разница обычно заключается не в чистоте, а во вкусе и минерализации воды, что и замечают жители разных частей города", - добавили в КГГА.
Сколько бюветов в Киеве и в каком они состоянии?
По сведениям городской администрации, на сегодня в столице функционирует 177 бюветных комплексов.
"Бюветная сеть является важным элементом городской инфраструктуры и выполняет функцию резервного источника водоснабжения, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций или длительных отключений электроэнергии", - подчеркнули в КГГА.
Техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт бюветных комплексов осуществляет "Киевводфонд". Грамотная отметила, что аварийно-эксплуатационная бригада работает ежедневно, поэтому может оперативно реагировать на технические сбои и обеспечивать непрерывную работоспособность бюветной сети города.
Почему порой некоторые бюветы не работают?
Киевляне периодически жалуются на то, что отдельные бюветы не работают или временно закрыты, однако в КГГА объясняют это техническими или энергетическими причинами.
"Во-первых, сейчас чаще всего бюветы не работают во время прекращения электроснабжения. Также следует отметить, что бюветные комплексы оснащены современной системой GSM-модулей, они установлены в 120 насосных камерах. Эта система позволяет дистанционно контролировать основные параметры: наличие электропитания, затопление насосной камеры и ее степень, состояние охранной системы и тому подобное. В случае аварийной ситуации специалисты могут дистанционно приостановить работу насосного оборудования", - пояснила Грамотная.
На сайте "Киевводфонда" в разделе "Бюветные комплексы" - "Общая информация" есть интерактивная карта бюветной сети Киева, благодаря которой можно узнать, где рядом есть бювет, работает он или не работает (если не работает, то можно прочитать о причине временного прекращения работы). Также там указано, могут ли конкретный бювет подключить к генератору.
Насколько бюветы готовы к длительным отключениям электроэнергии?
"Бюветы в Киеве в целом подготовлены к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, в частности длительных отключений электроэнергии. Из 177 работающих бюветных комплексов 154 имеют техническую возможность подключения к генераторам. Это позволяет обеспечивать работу бюветов даже при отсутствии централизованного электроснабжения", - рассказала собеседница.
Грамотная заверили, что для улучшения логистики генераторы развезли на ближайшие к бюветам склады Управляющих компаний города.
"Генераторы подобраны в соответствии с параметрами каждого бювета, испытаны и промаркированы. Генераторы имеют разную мощность - от 3 кВт до 9 кВт. Количество часов работы бюветных комплексов от генераторов зависит от мощности набора воды населением", - добавила советник заместителя председателя КГГА.
Хватит ли киевских бюветов на всех?
В администрации сообщили, что киевские бюветы можно считать резервным источником питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций.
В то же время в КГГА признают, что полностью заменить централизованное водоснабжение бюветы не могут, а их эффективность зависит от технического состояния конкретного комплекса и наличия электропитания.
"Наличие резервного электропитания из генераторов позволяет поддерживать работу бюветов в кризисных ситуациях. Таким образом, система бюветов эффективна как элемент аварийного резерва и для покрытия части минимальных потребностей населения", - подчеркнула Грамотная.
Можно ли воду из бюветов Киева сразу пить, или надо кипятить?
В КГГА заверили, что воду из бюветов можно сразу пить. Но добавили, что для обеспечения надлежащего качества питьевой воды из бюветных комплексов, следует соблюдать ряд правил:
- Тара для воды всегда должна быть чистой. Если заметны изменения цвета тары, то ее сразу необходимо заменить новой.
- Хранить воду не более трех суток.
- Для хранения воды отдавать предпочтение стеклянной таре.
- Емкость с водой должна находиться в темном, прохладном и сухом помещении, на нее не должны попадать прямые солнечные лучи.
"Бюветная вода останется безопасной и полезной для употребления, если придерживаться этих правил", - добавила Грамотная.
Юлия Грамотная занимала должность пресс-секретаря в Госслужбе соцзаболеваний (новое название - Национальная социальная сервисная служба Украины). Затем работала в Шевченковской районной госадминистрации города Киева. Позже Грамотную назначили советницей заместителя главы Киевской городской государственной администрации.