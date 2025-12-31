Сколько бюветов в Киеве и почему вода в них отличается: ответ КГГА

Вода в бюветах столицы из подземных артезианских скважин, которые, как правило, находятся на глубине примерно 100-350 метров.

Во время отключения света и аварийных ситуаций бюветы в Киеве могут стать важным источником бесплатной питьевой воды для населения. В Киевской городской государственной администрации сообщили УНИАН, кто отвечает за бюветы в Киеве, как часто проверяют качество воды, которая из них поступает, и как правильно хранить такую воду и можно ли ее пить сырой. Такой информацией поделилась советник заместителя председателя КГГА Юлия Грамотная.

Откуда вода в бюветах Киева, и чем она отличается от воды из централизованного водопровода?

"Вода в бюветах столицы из подземных артезианских скважин, которые, как правило, находятся на глубине примерно 100-350 метров. Это вода из глубоких водоносных горизонтов, которые формировались естественным путем в течение миллионов лет и хорошо защищены от поверхностного загрязнения", - отметили в КГГА.

По словам Грамотной, основные различия между артезианской водой и водой из централизованного водопровода следующие:

Источник воды. Бюветная вода - подземная, артезианская, а водопроводная преимущественно из рек Десна и Днепр.

Очистка. Бюветная вода не хлорируется, а проходит легкую механическую доочистку. Водопроводная вода проходит сложную систему очистки, в частности химическое обеззараживание хлором или его соединениями.

Вкус и запах. Бюветная вода часто имеет более мягкий вкус и не имеет запаха, например, хлора. Водопроводная может иметь запах и привкус хлора, железа и т.д., часто - из-за трубопроводов (домовые и внешние), по которым транспортируется.

Минеральный состав. Бюветная вода содержит исключительно природные минералы, уровень которых не превышает нормы для питьевой воды. Состав водопроводной воды более стабилен (регулируется стандартами).

Как часто проверяют воду в бюветах Киева и кто этим занимается?

Грамотная рассказала, что в Киеве функционирует Специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие "Киевводфонд", которое занимается содержанием сети коммунальных бюветных комплексов, а также обеспечивает контроль качества питьевой воды в бюветах.

В городской администрации подчеркнули, что контроль осуществляют в соответствии с требованиями Закона Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении", государственных санитарных норм и правил "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком". Полный контроль по 54 показателям делают один раз в год, (по радиационным показателям раз в 3 года), сокращенный по 14 показателям - раз в три месяца, а также периодически проводят производственный контроль по 12 показателям (ежемесячно или ежеквартально).

Результаты анализов проб воды, сделанных в рамках производственного контроля, "Киевводфонд" размещает на информационных табличках бюветных комплексов и на сайте предприятия в разделе "Бюветные комплексы" - "Анализы воды".

"В случае выявления отклонений в физико-химических или бактериологических показателях на предприятие поступают предписания от лабораторных центров, и Киевводфонд организует необходимые неотложные санитарно-профилактические работы, к примеру, дезинфекцию, промывку, применение системы доочистки, санитарно-профилактические процессы на самой скважине и т.д.", - заверила собеседница.

Правда ли, что состав воды отличается в зависимости от района города?

Грамотная также рассказала, что состав воды уникален во всех киевских бюветах, поскольку на него влияет и водоносный горизонт, и глубина скважины, и природный состав пород, расположенных возле скважины и тому подобное. Она отметила, что состав воды одного водоносного горизонта похож по многим параметрам.

"Важно отметить, что все бюветы в Киеве проходят регулярный лабораторный контроль, и вода в них соответствует санитарным нормам, независимо от района. Поэтому говорить, что в каком-то районе вода "чище", некорректно - она везде безопасна для потребления. Разница обычно заключается не в чистоте, а во вкусе и минерализации воды, что и замечают жители разных частей города", - добавили в КГГА.

Сколько бюветов в Киеве и в каком они состоянии?

По сведениям городской администрации, на сегодня в столице функционирует 177 бюветных комплексов.

"Бюветная сеть является важным элементом городской инфраструктуры и выполняет функцию резервного источника водоснабжения, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций или длительных отключений электроэнергии", - подчеркнули в КГГА.

Техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт бюветных комплексов осуществляет "Киевводфонд". Грамотная отметила, что аварийно-эксплуатационная бригада работает ежедневно, поэтому может оперативно реагировать на технические сбои и обеспечивать непрерывную работоспособность бюветной сети города.

Почему порой некоторые бюветы не работают?

Киевляне периодически жалуются на то, что отдельные бюветы не работают или временно закрыты, однако в КГГА объясняют это техническими или энергетическими причинами.

"Во-первых, сейчас чаще всего бюветы не работают во время прекращения электроснабжения. Также следует отметить, что бюветные комплексы оснащены современной системой GSM-модулей, они установлены в 120 насосных камерах. Эта система позволяет дистанционно контролировать основные параметры: наличие электропитания, затопление насосной камеры и ее степень, состояние охранной системы и тому подобное. В случае аварийной ситуации специалисты могут дистанционно приостановить работу насосного оборудования", - пояснила Грамотная.

На сайте "Киевводфонда" в разделе "Бюветные комплексы" - "Общая информация" есть интерактивная карта бюветной сети Киева, благодаря которой можно узнать, где рядом есть бювет, работает он или не работает (если не работает, то можно прочитать о причине временного прекращения работы). Также там указано, могут ли конкретный бювет подключить к генератору.

Насколько бюветы готовы к длительным отключениям электроэнергии?

"Бюветы в Киеве в целом подготовлены к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, в частности длительных отключений электроэнергии. Из 177 работающих бюветных комплексов 154 имеют техническую возможность подключения к генераторам. Это позволяет обеспечивать работу бюветов даже при отсутствии централизованного электроснабжения", - рассказала собеседница.

Грамотная заверили, что для улучшения логистики генераторы развезли на ближайшие к бюветам склады Управляющих компаний города.

"Генераторы подобраны в соответствии с параметрами каждого бювета, испытаны и промаркированы. Генераторы имеют разную мощность - от 3 кВт до 9 кВт. Количество часов работы бюветных комплексов от генераторов зависит от мощности набора воды населением", - добавила советник заместителя председателя КГГА.

Хватит ли киевских бюветов на всех?

В администрации сообщили, что киевские бюветы можно считать резервным источником питьевой воды на случай чрезвычайных ситуаций.

В то же время в КГГА признают, что полностью заменить централизованное водоснабжение бюветы не могут, а их эффективность зависит от технического состояния конкретного комплекса и наличия электропитания.

"Наличие резервного электропитания из генераторов позволяет поддерживать работу бюветов в кризисных ситуациях. Таким образом, система бюветов эффективна как элемент аварийного резерва и для покрытия части минимальных потребностей населения", - подчеркнула Грамотная.

Можно ли воду из бюветов Киева сразу пить, или надо кипятить?

В КГГА заверили, что воду из бюветов можно сразу пить. Но добавили, что для обеспечения надлежащего качества питьевой воды из бюветных комплексов, следует соблюдать ряд правил:

Тара для воды всегда должна быть чистой. Если заметны изменения цвета тары, то ее сразу необходимо заменить новой.

Хранить воду не более трех суток.

Для хранения воды отдавать предпочтение стеклянной таре.

Емкость с водой должна находиться в темном, прохладном и сухом помещении, на нее не должны попадать прямые солнечные лучи.

"Бюветная вода останется безопасной и полезной для употребления, если придерживаться этих правил", - добавила Грамотная.