'Атака' по резиденции Путина противоречит умной тактике Украины, - эксперт по дронам из США

Атака является тактически неправдоподобной, отмечает он.

Предполагаемая "атака" Украины по резиденции Владимира Путина на Валдае является "труднопостижимой" и тактически неправдоподобной. Об этом заявил генеральный директор и соучредитель компании Draganfly, производителя беспилотников, поставляющего продукцию Министерству обороны США и союзным армиям, включая Украину, Кэмерон Челл в комментарии Fox News.

Челл подчеркнул, что заявления России не заслуживают доверия, и что предполагаемый удар противоречит "умной" тактике Украины в атаках беспилотников.

"Что действительно отличает Украину, так это их невероятная изобретательность в использовании беспилотников. Они умны с точки зрения затрат – назовем это эффективностью – но также очень умны в своей тактике", – говорит он.

Челл отмечает, что ему "трудно представить", что Украина могла бы организовать эту атаку – и на это есть несколько причин.

Челл заявил, что эта история просто не сходится. "Для атаки на резиденцию Путина нужны дальнобойные, очень быстро движущиеся беспилотники", – сказал он.

Он добавил, что для того, чтобы такие маленькие беспилотники достигли такого места, их нужно было бы запускать с гораздо более близкого расстояния, вероятно, внутри самой России:

"Они должны были бы находиться в пределах примерно 10 километров – или, может быть, максимум 30 километров – от резиденции Путина".

Также объект, где живет Путин, также будет невероятно хорошо охраняться, поэтому появление нескольких недорогих, медленных дронов над этим объектом было бы очень нехарактерно для Украины, добавил он.

Челл также отметил, что ночные операции исключают навигацию на основе GPS или ИИ из-за помех и ограничений видимости, что делает запуск десятков дронов еще менее вероятным.

"По всей видимости, это происходило ночью, а это очень сложно для машинного зрения или программного обеспечения для картографирования на основе ИИ", – сказал он. "А GPS точно не использовался, потому что он был бы заблокирован". "Просто куча вещей не сходится".

С политической точки зрения, утверждал Челл, Украина ничего не выигрывает от такой атаки:

"Они дерзки, но прямо посреди мирных переговоров – когда им нужна поддержка Трампа – это не имеет смысла. Украина просто слишком умна в политическом плане, чтобы так поступить".

Атака на Валдай

Напомним, 29 декабря Москва обвинила Украину в якобы атаке БПЛА на резиденцию Путина в Новгородской области. В России заявили, что Украина якобы хочет сорвать мирные переговоры и пригрозили "ужесточить свою позицию".

Издание Spiegel при этом отмечае. что сомнительным является сам источник сообщения - об атаке сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который обычно не комментирует атаки по России. Издание отмечает, что само сообщение появилось также в сомнительный момент - после переговоров Трампа и Зеленского, после которой американский президент заявил о значительном прогрессе.

