"Прошедший год был тяжелым для всех нас, но не волнуйтесь - следующий будет еще хуже", - премьер Италии Мелони таким оригинальным образом поздравила итальянских чиновников с Рождеством.

И хотя сама сеньора Мелони тоже прилагает руки к тому, чтобы лично для нас этот год не был проще (вместе с Бельгией, Францией и некоторыми другими странами она заблокировала использование российских замороженных активов в пользу Украины), но, впрочем, имея едва ли не самое мощное пророссийское лобби в стране, Италия, стараниями Мелони, остается среди лидеров поставок оружия в ВСУ.

Но что она имела в виду? То же самое, что и подавляющее большинство западных СМИ, которые описывают настроения в Европе, где ожидают российскую агрессию против ЕС и НАТО, на фоне демонстративной "слабости" США, что выглядит почти как попустительство российским угрозам.

Видео дня

Вспомните, какие были заголовки и настроения в украинских СМИ и соцсетях в 2021 и в начале 2022 года (до атаки кремлинов), и вы примерно поймете, что имеет в виду Мелони, и что сейчас в мыслях европейцев. Как и тогда, одни говорят, что стоит вооружаться, другие - пытаются дозвониться до Путина (да, Макрон вновь попытается стать "новым Чемберленом", и снова, вероятно, у него ничего не получится).

То есть, 2025-й год для ЕС и Британии - это последний довоенный год. Это не означает, что в 2026-м "горячая" война обязательно начнется - и сразу мировая. Нет, все несколько сложнее. Хотя прямая российская агрессия может произойти в 2026-м (а может и не произойти), однако дальше у ЕС и ВБ будет уже не мирное время, а период подготовки к состоянию боевой готовности в условиях гибридных атак.

Война "в головах" уже стартовала как "Вторая Холодная", которую может "зажечь" любая вспышка - российский дрон, блуждающие российские пограничники на Балтике, белорусские аэростаты и тому подобное.

Для нас война идет уже давно, но многие европейцы до сих пор считали (как тот же Трамп), что Кремль хочет только Донбасс, а дальше не пойдет. Потому что им так было удобнее думать. Но теперь подавляющее большинство из них соглашается, что Путин точно пойдет дальше. А на американские гарантии безопасности больше полагаться не получится. Вопрос лишь в том, насколько этот конфликт будет "горячим" и масштабным (это будет локальная пограничная стычка или уже действительно мировая война). Ну и, конечно, есть разные мнения относительно сроков.

В конце этого года все западные европейские правительства и НАТО (как структура) проводят "мозговой штурм" по этим вопросам. Публично сообщают не обо всех таких мероприятиях, но кое-что становится известно и широкой общественности. Например, западные СМИ, с подачи CNN, активно сейчас обсуждают тезисы "тайного" заседания (но о котором все почему-то знают) британских чиновников в правительственной резиденции Уайтхол, которое прошло в ноябре с привлечением экспертов RUSI - Королевского объединенного института оборонных исследований.

Там эксперты и чиновники обменивались мнениями относительно того, когда РФ нападет и когда Европа и, непосредственно, Великобритания будут к этому готовы. Еще раз - дискутировали не о "нападет РФ или нет", а именно в русле - "когда нападет и как подготовиться".

Даты для нападения на ЕС у самого Кремля нет именно стараниями украинцев, кстати, которые истекают кровью, предоставляя европейцам мирно дискутировать в тихом тылу уже 4-й год полномасштабной войны и 11-й год российской агрессии в целом. То, что Европа сохраняет для нас высокий уровень поддержки - уже очень хорошо. Хотя, откровенно говоря, европейцы могли бы делать и больше, если уж сами понимают, что от нашей устойчивости зависит и их будущее.

На самом деле, для нас ничего революционного на том мероприятии в Уайтхоле не произошло. Опять та же "растяжка" по времени нападения - то ли в 2027-м, то ли в 2030-м, то ли где-то посередине. "Прицел" британских прогнозистов несколько "сбит".

Это вам не наши украинские тарологи. А перед глазами у них "расплывается", ведь британцы и европейцы исходят не из российских возможностей вести войну на несколько фронтов (в эффективность мирных планов Трампа мало кто из экспертов верит), а из собственных возможностей для победы.

Украину снова недооценивают, а Кремль... по-разному. Одни россиян недооценивают, говоря, что те уже почти готовы к нападению, а другие же - переоценивают, настаивая, что РФ никогда не будет способна на открытую агрессию против НАТО даже при "расслабленности" США.

Однако главное, что Европа готовится не просто сдерживать Кремль, а именно побеждать в случае нападения на нее.

Это британцы, немцы и другие и называют "готовностью". И там уже примерно посчитали, что для этого надо, создают конкретные планы, как этого достичь и тому подобное.

Конечно, западные генералы, как мы уже видим из их не всегда корректных советов для нас, снова готовятся к "предыдущей войне". Но сам факт очень показателен - Лондон и его единомышленники, в основном, не желают быть "терпилами" в путинской терминологии.

Правда, вывод этой дискуссии у британцев получился не очень утешительный - для такого уровня боеготовности им нужно будет готовиться еще 10 лет имеющимися темпами. Они сами же это говорят. И нужно либо как-то ускорить подготовку, на фоне проблем в экономике и низких рейтингов власти, либо искать другие решения.

Например, и дальше поддерживать Украину, чтобы "отвлечь" от Европы россиян. Звучит не очень для нас приятно, но это буквально заставляет европейцев сохранять нам поддержку на высоком уровне.

Подобная встреча была и в Германии, и заявления их чиновников похожи на британские. Вероятно, нечто подобное уже произошло во всех странах НАТО. Но если власть в Европе уже понимает эти угрожающие перспективы, то западное население, привыкшее к "вертолетным средствам" и масштабной социальной поддержке, не очень хочет камбэка в состояние перед Первой мировой, когда все тоже боролись за зоны влияния.

Потому что всегда есть выбор - или мощная соцзащита, или оружие. Именно демилитаризация Европы и полная передача самозащиты на "аутсорс" американцам создали для европейцев "золотые" сытые годы 1990-х и 2000-х.

И вот следующий год пройдет в поиске вариантов этого "ускорения", чтобы население, несмотря на подстрекательство пророссийскими политиками сопротивления "милитаризации", "догнало" бы ментально свои же правительства. Здесь много факторов в каждой стране, но главный - географический. Чем ближе к границам с Россией, тем охотнее население готово жертвовать своими вольностями и преимуществами ради общей защиты. Скандинавы и восточные европейцы демонстрируют наибольшую готовность, а та же упомянутая Италия, Франция, не говоря уже о Португалии с Испанией, несколько отстают.

Но, на самом деле, милитаризация это "новость" только для некоторых европейцев. Война - уже давно не новость для украинцев и россиян, для тайцев и камбоджийцев, для израильтян, палестинцев, турок, иранцев, афганцев, венесуэльцев, гаянцев, пакистанцев, индусов, армян, азербайджанцев, сирийцев, ливанцев, корейцев (всех "полярностей") и тому подобное. Всех и не перечислить уже. И, почти гарантированно, что этот перечень в следующем году только увеличится.

Все это является свидетельством того, что мировая система международных отношений окончательно "рухнула" как и Вавилонская башня.

Кстати, о Вавилоне. Древний мир, который существовал до Кризиса Бронзового века в 1200-1150 годах до н.э., "посыпался" по схожим причинам. Тогда все также начиналось с климатических изменений, экономического кризиса, масштабных миграций, войн за ресурсы, развала торговой системы и системы международных отношений в целом. Похоже было и с упадком Римской империи.

Современный мир - еще более динамичный. После катастрофы Первой и Второй мировых войн планета оправилась не за тысячелетия, а менее чем за десятилетие. Хотя изменения были тектонические, и Вторая мировая в корне изменила всю систему международных отношений и торговли.

Новая международная система с достаточно четкой структурой разделения зон влияния на коммунистический, западный и "третий" мир образовалась уже в 1950-е. Новый баланс сил между победителями во Второй мировой сформировался, в частности, через ряд локальных конфликтов, вроде Корейской войны. Но в 1991 году и эта система Холодной войны потерпела крах. Однако новая полноценно не образовалась, ведь осталась одна сторона (США), которая продолжала "бой с тенью" - двигалась по инерции, не имея полноценного соперника.

Именно чтобы уберечь себе "удобного" оппонента Белый дом спас в 1990-е РФ от распада. Сейчас Трамп снова пытается РФ спасти, очень спеша с "мирным соглашением", четко понимая, что с каждым последующим даже не годом, а месяцем Кремль будет терять свой потенциал. Потому что Трампу, который пытается восстановить тот колониальный мир, который был еще до Первой мировой и образовался в результате Венского конгресса, очень нужен кто-то удобный, с кем можно вновь переделить мир на зоны влияния.

И ему удобнее сделать "договорнячок на троих" - с "товарищами" Пу и Си, чем потом "толкаться локтями" только с одним китайцем. Потому что чем больше участников, тем проще ими манипулировать. Но не нужно и слишком много, потому что это приведет к перегрузке микроменеджментом, с чем Штаты уже не справились - однополярный мир они построить, как оказалось, неспособны.

Но это все мечты и надежды Трампа. За которые он будет бороться, но не факт что достигнет. Потому что есть сопротивление не только извне, но и внутри. Например, Сенат США обязал Министерство обороны США согласовывать каждую попытку уменьшения поставок вооружений в Украину. Уже то, что Сенат до сих пор называет эту контору "Министерство обороны", а не "Министерство войны" (как во времена Монро, доктрину которого сейчас возрождает Трамп), о многом говорит.

Пока "великие" державы пытаются манипулировать себе на пользу, а система "больного" ООН разваливается, где старый "кот" генсек уже "не ловит мышей", все страны начинают "грызться" между собой, пользуясь периодом "межвластия", когда можно брать все, что плохо лежит, и ничего тебе за это не будет (копируя Путина, которого "награждают" "мирными соглашениями" Трампа, а не публичным трибуналом).

Ответом на попытки "больших" манипулировать стало деление "меньших" на региональные союзы - все ищут себе партнеров для "горячей" или "холодной" войны с соседями.

Все же ведут переговоры со всеми, чтобы иметь возможность со всеми бороться. Так, на днях прошла встреча израильтян с греками и киприотами (то есть тоже греками). Конечно, "дружили" против Турции.

Турки же ведут активную дипломатию с Египтом и Катаром. С которыми еще несколько лет назад едва не воевали. Все из-за Израиля. А еще - турки постоянно в контакте с Ираном, который публично угрожает не только Израилю (и в 2026 году почти гарантированно будет очередная вспышка этого конфликта), но и Армении, где в этом году проходят выборы.

Можно перечислять все потенциальные конфликты вокруг Китая, Индии и Индокитая. Про Африку - там уже давно необъявленная "Вторая всеафриканская", где все воюют со всеми. И везде пытается "продвинуть" свое "посредничество" Кремль, чтобы манипулировать региональными конфликтами себе на пользу.

Но глобальное изменение правил игры - это не только риски. Это и новые возможности. Особенно для тех, кто первым вступил в эту "фазу перемен" и сейчас более подготовлен, чем конкуренты. Речь об Украине. Оружие это "новая нефть", а у нас ее все больше. Как и опыта. И только от нас зависит, как мы все эти "карты" разыграем себе на пользу уже в 2026 году - в первый год новой эпохи.

Кризис бронзового века открыл окно возможностей древним грекам и римлянам, крах Римской империи - франкам и другим варварам-германцам. Наполеоновские войны - расчистили путь тем же США, а Первая и Вторая мировая этот тренд для американцев поддержали. Сейчас у Европы есть шанс на мощный исторический "камбэк".

Но исключительно в случае эффективной реформы и вовлечения в этот новый оборонный и промышленный альянс пассионарной Украины. Мы для этого тоже должны сделать свое "домашнее задание" именно в 2026-м году. И тогда мировой кризис станет для нас не "концом света", а началом новой эпохи расцвета. Если все сделаем правильно.