'Неблагодарная цель': Spiegel нашел ряд несоответствий в 'атаке' по резиденции Путина

В обвинениях РФ относительно якобы атаки Украины по резиденции Владимира Путина в Валдае есть ряд несоответствий, пишет немецкое издание Spiegel.

Отмечается, что сомнительным является сам источник сообщения - об атаке сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который обычно не комментирует атаки по России. Издание отмечает, что само сообщение появилось также в сомнительный момент - после переговоров Трампа и Зеленского, после которой американский президент заявил о значительном прогрессе.

Журналисты отмечают, что хоть Украина и наносит ежедневные удары по РФ, однако атаки нацелены на военные объекты, нефтеперерабатывающую отрасль и подстанции. А с начала полномасштабного вторжения была зафиксирована лишь одна атака на российскую резиденцию - в 2023 году БПЛА атаковали Кремль. Однако тогда Украина отрицала свою причастность к этой атаке.

Также издание отмечает, что несмотря на заявления Кремля, не было предоставлено никаких доказательств атаки по резиденции Путина. В частности, не было обнародовано обломков сбитых БПЛА, которые обычно Москва активно публикует после атак Украины.

Кроме того, губернатор Новгородской области Александр Дронов 29 декабря сообщил о 23 сбитых дронах. А всего за два дня область атаковали 41 БПЛА, что значительно меньше, чем 91 беспилотник, о котором заявил Лавров. Такие же цифры обнародовало и Минобороны РФ. И вряд ли ответственное министерство не знало о масштабной атаке на важное место отдыха президента.

Издание подчеркивает, что до сих пор не было сообщений о столь масштабных атаках на Новгородскую область. А с начала 2025 года и до 11 декабря регион в целом атаковали 80 дронов.

Также издание называет резиденцию Путина "крайне неблагодарной целью для атак" из-за тщательной охраны объекта. В частности журналисты ссылаются на анализ российского "Радио Свобода", которое проанализировало спутниковые снимки и нашло по меньшей мере 12 систем противовоздушной обороны типа "Панцирь-С1" на этом объекте.

Обвинения РФ относительно атаки на резиденцию Путина: что известно

Напомним, 29 декабря Москва обвинила Украину в якобы атаке БПЛА на резиденцию Путина в Новгородской области. В частности глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные уничтожили якобы 91 дрон. На фоне этого он также заявил, что "переговорная позиция РФ будет пересмотрена" и пригрозил ответными ударами РФ.

Комментируя эту атаку, президент Владимир Зеленский назвал ее ложью и заявил, что РФ готовит оправдание для ударов по государственным зданиям в Киеве. Кроме того, Зеленский обвинил РФ в желании сорвать переговорный процесс.

На фоне этого представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что пока неизвестно, действительно ли Украина атаковала резиденцию Путина. Он назвал такой шаг "немного неуместным" на фоне мирных переговоров и желания Украины заключить соглашение.

