Земля пересекла опасный порог потепления: 2025 год стал одним из самых жарких

Люди не могут своевременно справиться с последствиями экстремальных явлений.

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, сделало 2025 год одним из трех самых жарких за всю историю метеорологических наблюдений, пишет The Washington Times.

По словам ученых, впервые средний показатель глобальной температуры за три года превысил предел, определенный Парижским климатическим соглашением 2015 года - не более чем +1,5 °C от доиндустриального уровня.

Специалисты подчеркивают, что соблюдение этого лимита могло бы спасти тысячи жизней и предотвратить масштабные экологические катастрофы в разных регионах мира.

Видео дня

Отмечается, что новый анализ исследователей World Weather Attribution (WWA), обнародованный в Европе, появился после года, обозначенного волной разрушительных погодных аномалий по всей планете.

Несмотря на действие явления La Niña - естественного процесса охлаждения вод Тихого океана, который обычно снижает глобальные температуры, - жара в 2025 году оставалась чрезвычайно высокой. Причину ученые видят в непрерывном сжигании ископаемого топлива: нефти, газа и угля, которые выбрасывают в атмосферу парниковые газы.

"Если мы не прекратим сжигать ископаемое топливо очень быстро и уже в ближайшее время, удержать глобальное потепление в пределах цели будет крайне сложно", - заявила соучредитель WWA и климатолог Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто.

По данным WWA, экстремальные погодные явления ежегодно уносят тысячи жизней и наносят ущерб на миллиарды долларов. В 2025 году ученые идентифицировали 157 тяжелых климатических событий - таких, которые привели по меньшей мере к 100 смертям. Эти катаклизмы охватили более половины населения определенной территории или вызвали введение чрезвычайного положения. Детально были проанализированы 22 из них. Самыми смертоносными оказались волны жары. По оценкам исследователей, некоторые из тепловых аномалий 2025 года стали в десять раз более вероятными, чем десять лет назад, именно из-за изменения климата.

"Такие волны жары сейчас являются привычными для нашего климата, но без влияния человека они были бы почти невозможными", - отметила Отто.

Длительные засухи способствовали масштабным лесным пожарам в Греции и Турции. В Мексике ливни и наводнения унесли жизни десятков людей, еще многие пропали без вести. Супертайфун "Фунг-вонг" обрушился на Филиппины, заставив эвакуировать более миллиона жителей. В Индии муссонные дожди вызвали катастрофические наводнения и оползни.

WWA предупреждает: частота и интенсивность экстремальных явлений все чаще превышают способность обществ адаптироваться. В качестве примера приводят ураган "Мелисса", который настолько быстро усилился, что усложнил прогнозирование и подготовку. Удар стихии по Ямайке, Кубе и Гаити оказался настолько сильным, что страны не смогли эффективно справиться с последствиями.

Политика отстает от науки

Климатический саммит ООН в Бразилии, состоявшийся в ноябре 2025 года, завершился без четкого плана отказа от ископаемого топлива. Хотя страны пообещали больше средств на адаптацию к изменениям климата, реализация этих обязательств требует времени.

Эксперты признают: превышение порога +1,5 °C уже почти неизбежно, хотя некоторые ученые считают, что обратное движение все еще возможно.

В то же время прогресс в разных странах неравномерен. Китай активно развивает солнечную и ветровую энергетику, но параллельно инвестирует в уголь. В Европе экстремальная погода ужесточила требования к климатическим действиям, однако отдельные государства считают это угрозой экономическому росту. В США же администрация Дональда Трампа, наоборот, отошла от политики чистой энергии в пользу поддержки нефтяной, газовой и угольной отраслей.

"Геополитическая погода сейчас очень мрачная: многие решения принимаются в интересах индустрии ископаемого топлива, а не населения", - подытожила Фридерике Отто.

Старший исследователь Климатической школы Колумбийского университета Эндрю Кручкевич добавляет: мир все чаще сталкивается с катастрофами, к которым не был готов, а экстремальные события становятся сложнее и быстрее. Это требует более ранних предупреждений и новых подходов к реагированию.

"Определенный прогресс есть, но этого все еще недостаточно", - говорит он.

Мир стал ближе к глобальной катастрофе

Напомним, часы Судного дня опасно приблизились к полуночи после года, омраченного конфликтами, экологическими бедствиями и политическими потрясениями. Эти метафорические часы созданы в 1947 году учеными, работавшими над печально известным Манхэттенским проектом, и служат отрезвляющим индикатором того, насколько близко человечество стоит к собственной гибели. По мере того как стрелки часов ползут к финальному часу, полночь символизирует необратимую точку невозврата для цивилизации. По данным исследователей, сейчас они застыли в самом опасном положении за всю историю.

Вас также могут заинтересовать новости: