Известный синоптик рассказала, как изменится погода в Украине в начале 2026 года

Сегодня и завтра в Украине еще будут морозы.

31 декабря и 1 января в Украине будут морозы, а потом немножко потеплеет. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

Сегодня, по ее данным, в большинстве областей столбики термометров покажут -2°...-5°.

"1 января в Украине морозы задержатся и морозный Новый год еще подержит за ручку 2 января: в ночные часы -7...-14 градусов, в дневные часы первый день года предполагается холодным, -4...-7 градусов", - прогнозирует Наталья Диденко.

В то же время уже днем 2 января температура воздуха повысится.

"Итак, на Новый год будет морозно и снежно, в дальнейшем, со 2-3 января, - потеплеет, однако морозные волны еще будут поступать, все же зима", - резюмировала эксперт по погоде.

Потепление в Украине - что известно

Потепление в Украине возможно лишь на старте января, после чего погодная ситуация будет меняться. Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии Погода УНИАН.

По его словам, сейчас преобладает тенденция к дальнейшему похолоданию. Самые низкие температуры ожидаются в четверг, 1 января. В то же время уже потом ветер изменит направление, что будет способствовать поступлению более теплого воздуха в страну.

Начиная с 3 января, морозы постепенно будут ослабевать: температура в большинстве регионов будет колебаться в пределах 0...-6 градусов, а на юге местами повысится до +1...+5.

В дневное время воздуха термометры покажут от -2 до +4 градусов. В южных и западных областях 3 января столбики термометров могут подняться до +7, а в Крыму - даже до +11 градусов.

