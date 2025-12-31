Коррупция и незаконная застройка: НАБУ и САП завершили следствие по делу экс-вице-премьера

Следствие инкриминирует бывшему вице-премьеру 1 млрд грн убытков, которые были нанесены государству.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили следствие по делу бывшего вице-премьер-министра Украины, который ранее также занимал должность министра развития общин и территорий Украины, и еще пяти человек.

Как сообщила пресс-служба НАБУ, их подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Отметим, что НАБУ не раскрывает имя фигуранта следствия. Впрочем, вероятно, речь идет об Алексее Чернышеве, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и участии в коррупционной схеме со строительством.

По данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к главе Минрегиона, который совместно с госсекретарем ведомства, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому предприятию. Затем предприятие незаконным способом заключило договоры с заранее определенной строительной компанией.

В НАБУ отмечают, что этими договорами застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости.

Таким образом разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

"За успешную реализацию сделки застройщик "вознаградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. грн до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м. Таким образом министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн", - говорится в сообщении.

По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир наложен арест.

Дело Чернышова - что известно

В июне 2025 года тогдашнего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова подозревали в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Во время заседания суда следователи просили о применении меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн.

Позже, в ноябре, НАБУ и САП также сообщили о масштабной антикоррупционной операции "Мидас" в энергетике. По данным НАБУ, основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В организации этой схемы в частности фигурировал Чернышов и его жена Светлана, которая также "засветилась" на "пленках Миндича".

В ноябре за бывшего вице-премьер-министра внесли 51 миллион гривен залога, из-за чего он должен был выйти из СИЗО.

