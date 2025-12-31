Количество 'Шахедов' будет меньше: эксперт об ударе по Донецкому аэропорту

РФ может готовить атаку по Украине в ближайшие дни.

Благодаря удару по Донецкому аэродрому, возможности РФ во время массированных атак могут уменьшиться. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Он был переоборудован для запуска "Шахедов". И это теперь одно из мест, откуда враг запускает свои дроны. И удалось нанести удар. Теперь, вполне возможно, количество этих "Шахедов" будет меньше. Поскольку мы ожидаем очередную массированную атаку, которая может произойти и в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января. Я думаю, что враг нам еще устроит такой новогодний сюрприз. И количество этих "Шахедов" благодаря этому удару будет меньше", - сказал Попович.

Удары по российским целям: что известно

Ранее командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВС Украины Робер "Мадьяр" Бровди сообщал об успешной атаке украинских сил по местам хранения и запуска "Шахедов" на территории Донецкого аэропорта. В частности под атаку попал центральный склад боевых частей для указанных ударных беспилотников и накопительный склад БпАК "Гербера".

Ранее Bloomberg писал, что в декабре Украина установила рекорд по количеству атак по энергетическим объектам РФ. По подсчетам издания, с начала месяца Силы обороны Украины осуществили не менее 24 атаки на российские НПЗ, танкеры и другие объекты в море, а также на крупную трубопроводную инфраструктуру.

