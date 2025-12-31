РФ наращивает дальность полета БПЛА, подчеркивая проблемы Украины с ПВО, - ISW

Систем РЭБ недостаточно для защиты критической инфраструктуры Украины, отмечают аналитики.

РФ продолжает увеличивать дальность полета БПЛА, что подчеркивает насущные потребности Украины в традиционных системах противовоздушной обороны. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на видео российского подразделения "Рубикон" за 29 декабря, на котором россияне атакуют беспилотником украинский вертолет Ми-24 в Полтавской области (50 километров от границы с РФ) и транспортный самолет Ан-26 в международном аэропорту Николаева (60 километров от оккупированной Россией Кинбурнской косы). Впрочем, OSINT-аналитики со ссылкой на спутниковые снимки отмечают, что Ан-26 припаркован в аэропорту с 2022 года, что свидетельствует о том, что это списанный вертолет.

ISW ссылается на украинского эксперта по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергея "Флеш" Бескрестнова. Он в частности отметил, что РФ нанесли эти удары, используя БПЛА "Молния", которые управлялись через Starlink, а не через мобильные сети. Также он отметил, что россияне использовали либо диверсионно-разведывательные группы для запуска беспилотников с более близкой позиции, либо дроны-базы для расширения дальности полета БПЛА.

Аналитики отмечают, что эти атаки БПЛА отражают дефицит систем противовоздушной обороны в Украине. И это, в частности, подчеркивает насущную потребность Украины в системах точечной противовоздушной обороны для сбивания беспилотников, поскольку систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вероятно недостаточно для защиты критической инфраструктуры Украины от такой географически распространенной угрозы.

Российские атаки: важные новости

В ночь на 31 декабря российские захватчики нанесли очередной удар по Одесской области. По данным главы ОГА Сергея Лысака, в двух районах города зафиксировано попадание в многоэтажки. В результате атаки есть пострадавшие, в том числе дети.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал, что Россия готовит почву для нанесения ударов по государственным зданиям в Киеве. Это заявление прозвучало на фоне обвинений РФ в якобы атаке украинских БПЛА на резиденцию Путина в Новгородской области.

