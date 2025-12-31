Дроны ударили по российскому Туапсе: повреждены порт и НПЗ, вспыхнули пожары

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе уже потушили.

Беспилотники атаковали Туапский нефтеперерабатывающий завод РФ, в результате чего вспыхнул пожар, а два человека получили ранения. Об этом сообщило оперативное управление Краснодарского края России, передает Reuters.

Из-за удара было повреждено оборудование завода, один портовый причал и пять домов. Кроме того, были разбиты окна в четырех многоквартирных домах и частном доме.

"Туапсе в Краснодарском крае расположен на юго-западе России на берегу Черного моря, примерно в 350 км от ближайших частей материковой Украины через Азовское море", - напомнили в Reuters.

Отмечается, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе потушили после того, как сгорело около 300 квадратных метров, однако местные власти не предоставили деталей относительно масштабов повреждений оборудования НПЗ и о том, была ли остановлена его работа.

"Туапсе является одним из ключевых черноморских портов России для нефтепродуктов, где расположен ориентированный на экспорт нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" (ROSN.MM), который имеет мощность около 240 000 баррелей нефти в сутки и поставляет такие продукты, как нефть, мазут и дизельное топливо. Порт и нефтеперерабатывающий завод неоднократно подвергались ударам украинских беспилотников во время войны, которую Россия начала почти четыре года назад. Сообщается, что прошлые удары вызвали пожары и иногда приводили к остановке работы", - добавили в издании.

Ранее Bloomberg писал, что Украина установила рекорд по количеству атак на энергетическую инфраструктуру РФ. По данным издания, всего было совершено не менее 24 атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные танкеры и другие объекты в море, а также на крупную трубопроводную инфраструктуру.

"Российские власти ожидают, что прибыль от нефти и газа в следующем году упадет до 23% бюджетных доходов, что является рекордно низким показателем", - говорят журналисты.

Также сообщалось, что украинские дроны еще на три месяца "закрыли" экспорт бензина и дизеля из РФ. В частности Россия продлила временный запрет на экспорт бензина до конца февраля 2026 года. Такое ограничение будет касаться всех экспортеров топлива, включая его производителей.

